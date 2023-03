Paty Maldonado y su íntimo vínculo con Karol Lucero: «La única persona que se acercó a abrazarme»

«Tal Cual», el programa animado por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, casi siempre tiene una que otra anécdota. No obstante, «La Quintrala», fue reemplazada por la panelista del estelar, Paty Maldonado.

En el capítulo anterior, tuvimos a nada más ni nada menos que Karol «Dance» Lucero, quien llegó en calidad de invitado a conversar sobre diversos tópicos. Claramente, lo que destacó fue la razón detrás del íntimo lazo de «La Indomable» con el ex chico «Yingo.»

«No voy a decir nada, porque me voy a quemar»

En primera instancia, recordemos que los tres personajes solían ser compañeros de trabajo en el matinal de Mega. Sin embargo, luego del estallido social (2019), el trío, salió de una u otra manera del estelar matutino.

En ese contexto, se volvieron a reencontrar en la pantalla chica. Y en una acogedora bienvenida a Karol «Dance», el animador, le comenta que Paty lo adora, para posteriormente, ocurrir el momento entre los participantes.

«Es verdad. Trabajamos bastante tiempo juntos en Mega», comentó de primera la «Sin Filtro» en el programa.

«Siempre recuerdo, y no tengo por qué no recordarlo: hubo un momento en que no lo pasé muy bien en el programa, se cometieron bastante injusticias conmigo. A pesar de que igual, les tengo cariño», sumó.

«Me recuerdo que en un momento complicado la única persona que se acercó a abrazarme y decirme: siento mucho lo que está pasando, no me parece que sea justo esto, fue Karol«, se sinceró Paty Maldonado.

«Todo el mundo se corrió. Se agradece. Eso significa ser un buen ser humano, que no está pendiente del «yo no voy a decir nada, porque me voy a quemar»«, explicó «La Indomable».

«De eso no me voy a olvidar nunca», arremetió finalmente la integrante de «Tal Cual».

Revisa la última edición del programa acá abajo: