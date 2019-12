El animador no pudo evitar las lágrimas en una dinámica de terapia donde expresó su pesar por no poder cantar en meses

Recientemente Lucho Jara protagonizó un emotivo momento en el matinal de Mega tras hablar sobre el estallido social: «Yo he vivido mucho tiempo con rabia y no sabía (…) No sabía que había almacenado tanta rabia. Son cosas muy personales, muy internas, que no puedo contar en público abiertamente», partió diciendo el animador.

Además entre lágrimas, el artista expresó su pesar por no poder cantar en este último tiempo: «Yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar. Pero sé que esa prioridad no es la más importante, porque hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático y eso también me alegra. Una lágrima no tiene que ser necesariamente una expresión de pena», afirmó.

Pero un exnotero lanzó sus dardos contra Jara

Estas declaraciones del cantante no pasaron inadvertidas en redes sociales generando varias críticas. Una de ellas vino precisamente de un experiodista de «Mucho Gusto». Se trata de Álvaro Sanhueza, quien en su cuenta de Twitter hizo sus descargos.

«No me aguanté y qué. La falta de empatía de Lucho Jara, que no me sorprende. Llora por no poder cantar. Paremos los cinismos y las caretas… ¡Ese no es el verdadero Chile! ¡Aburrido de este florerito! ¡Lo digo y qué! Su círculo de hierro lo protege», escribió.

Luego agregó: «a esta altura de mi vida y en los momentos que vivimos hay que desnudar a estas ‘figuritas’ de sueldos millonarios y que se creen los paladines de la TV. Me aburr».

Para terminar el periodista dijo: «nunca viví apitutado, estudié en escuela fiscal, jugué a la pelota en la calle, por apellidos, ni hablar. Todas las cosas/pegas que logré, mucho-poco, fue sacándome la cresta!».

Pero ojo que Sanhueza no fue el único que criticó a Lucho ya que la comediante Natalia Valdebenito también tuvo algo que decir en la misma red social.

«Imagínate, Lucho Jara, vivieras del canto y no tuvieras ese sueldazo que te da Mega para seguir en pantalla, donde también puedes cantar y saciar tu necesidad de hacer tu arte. Imagínate …», fueron sus palabras.