La empresa CableTV.com anunció el concurso a través de Twitter, el que incluye varios otros premios para el ganador.

La saga de «Star Wars» dará por finalizada su tercera trilogía próximamente, cuando se estrene «The Rise of Skywalker», que es considerada la última cinta de la gran historia creada por George Lucas.

Ahora, un afortunado puede ponerse al día con todas las películas, antes de ver el gran estreno, y recibir dinero a cambio. Y es que la empresa CableTV.com anunció recientemente un concurso en el que pagará a un usuario de Twitter 1.000 dólares para ver 10 películas de «Star Wars» mientras comparte sus análisis en tiempo real a través de las redes sociales.

Las películas que hay que ver son la trilogía original: «A New Hope», «The Empire Strikes Back» y «Return of the Jedi»; las precuelas «The Phantom Menace», «Attack of the Clones» y «Revenge de los Sith», las dos secuelas estrenadas hasta ahora, «The Force Awakens» y «The Last Jedi», y las precuelas no episódicas «Solo» y «Rogue One». El ganador puede ver las películas en el orden que desee.

Según la página del concurso, tomará alrededor de 22 horas y 25 minutos ver estas cintas, que el observador recibirá como Blu-rays de CableTV.com. El elegido también obtendrá un merchandising de «Star Wars»: un popper de palomitas de maíz R2-D2, una figura de Chewbacca y un bláster Han Solo Nerf.

Los fanáticos pueden enviar una solicitud explicando en 200 palabras porque son la persona ideal para el trabajo. La fecha límite es las 7 p.m. del 11 de diciembre, a través del Twitter de CableTV.com.

El maratón cinematográfico finalizará justo antes del estreno de «The Rise of Skywalker», que está planificado para el próximo 20 de diciembre.