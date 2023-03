«Se me caían las lágrimas»: Paty Maldonado se sinceró sobre el trágico episodio de Raquel Argandoña

Hace unos días, Raquel Argandoña, contó un intenso y trágica situación en su vida. A través de su estelar, «Tal Cual», la animadora reveló que el lunes 27 de febrero casi se muere.

Todo ocurrió, mientras se encontraba sola en su casa, lo que empeoró la situación. «La Quintrala» se estaba ahogando con un pedazo de pollo, pero pudo librarse gracias a su propia ayuda, ya que intento de todo para que lo que obstruía su garganta, saliera.

Los dichos de Paty Maldonado

Claramente, su yunta número 1, no podía quedarse atrás y expreso cómo vivió la situación con su amiga, ya que hablaron después de la fatídica situación. Fue mediante, su espacio en el programa de YouTube «Las Indomables».

«Conversamos y yo quedé destruida, porque nosotras tenemos muchas cosas en común con la Argandoña y muchas cosas no en común, pero hay un cariño enorme», inició Paty Maldonado.

«Yo me senté y se me caían las lágrimas, yo decía: Me muero de pena si te pasa algo», confesó angustiada sobre la situación de Raquel Argandoña.

¿Qué ocurrió con Argandoña?

«Ayer yo estaba en mi casa, como a las 4 de la tarde había subido de tomar sol. Me duché, fui a la cocina», inició.

«Yo siempre manejo este pollito que hago al grill, a la plancha, con tiritas. Me como una tirita, vuelvo a mi dormitorio, me empiezo a echar crema y el pollo se me queda atragantado en la garganta», explicó.

En ese sentido, agregó: «Pero no es que se me haya ido para el otro lado, yo no podía respirar, se me cerró la garganta». No obstante, Raquel, tras diversas maniobras pudo liberarse de la comida atrapada en su garganta.

«Fui al baño, me afirmé del WC y yo creo que ahí apreté algo, porque sentí que se me abrió un orificio aquí y podía respirar (…) Después de eso me lo lloré todo», comentó sobre lo que finalizó con el angustiante momento.

«Deben haber en los edificios un timbre de pánico, sobre todo para la gente que vive sola. Porque si a mí no se me abría esto, me habría muerto», finalizó Raquel Argandoña.