«¿Tú quieres mi medida?»: la divertida interacción entre Elena Rose y DJ Black en El Portal del Web

RadioActiva y El Portal del Web tuvo el honor de tener una talentosa invitada en el aire de la 92.5. Se trató de ni más ni menos que de la cantautora venezolana-estadounidense, Andrea Elena Mangiamarchi, más conocida como Elena Rose (su nombre artístico).

Elena Rose es famosa por estar detrás de éxitos de la talla de Becky G, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, TINI, María Becerra, Bad Bunny, Karol G, Selena Gómez y mucho más.

Pero también cuenta con un ascendente como cantante, no solamente como letrista de los exponentes musicales mencionados anteriormente. En ese sentido, la venezola-estadounidense llegó al aire con su más reciente sencillo titulado «El Hombre».

Revisa el audio completo a continuación:

En el comienzo de su diálogo con la 92.5 comenzó hablando de su paso por la carrera de Periodismo e inmediatamente después contó como llegó a su vida su rol de compositora.

«Conocí alguien que me dijo: ‘hey, esto es la estructura de escribir una canción comercial, etc’. Yo creo lo que no se sabe después de eso es que hay un mundo paralelo en la industria que tu puedes ser compositora y vivir de eso tranquilamente, y es súper cool», confesó Elena Rose sobre la oportunidad que se presentó en su vida y que también disfrutó.

La cantautora también destacó la disciplina que hay en la actualidad en los músicos, que entre artistas no son tan distintos y que hay mucho que aprender de otros colegas al colaborar.

Pero no todo fue hablar de música en un inicio, ya que nuestro querido DJ Black le deseó un feliz cumpleaños a Elena Rose, quien este 23 de marzo cumplió 28 años. Incluso, destacó el «tamaño» de artista que visitó la 92.5 lo que provocó una divertida respuesta de la intérprete de «PLAYA PRIVADA» junto a Mora.

«El tamaño… ¿tu quieres mi medida?», respondió Elena Rose entre risas. Asimismo, la artista confesó que la familia de su padre es chilena y que sus modismos chilenos favoritos son «pucha» y «po».

Todo antes de interpretar «Bayamón» totalmente en vivo, contando que nació en Miami pero que creció entre Venezuela y Puerto Rico.

Las cosas favoritas de Elena Rose

En cuanto a lo que la cantautora invitada a RadioActiva escucha, ella confesó que le gusta mucho el dancehall y el reggae, y que actualmente está muy pegada con Burnout Boy y que también gusta de la música de Bob Marley.

Pero no todo es música, Elena Rose también dijo que la película que ha visto muchas veces es «Nacho Libre». Mientras que nuestro querido JL Godoy le recomendó la gran ganadora de los Premios Oscar 2022, «Everything Everywhere All at Once».

Volviendo a lo que son sus composiciones, la artista venezolana-estadounidense se refirió a «Carne y Hueso» de TINI, un tema que disfruta muchísimo.

Elena Rose no dejó con ganas de más a los auditores de RadioActiva, ya que también interpretó su más reciente sencillo, «El Hombre», disponible en todas las plataformas digitales.