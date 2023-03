«Una bruja chanta»: Anita Alvarado se lanza sin filtro contra Latife Soto

Anita Alvarado volvió a la polémica después de lanzarse sin filtro contra Latife Soto y Daniela Aránguiz. Esto después de que la ex chica Mekano reveló una conversación con la tarotista quien le dio un preocupante aviso.

«A mí, ayer me llamó Latife (Soto) y me dijo que, lo que me había pasado ayer (su lesión que la alejó de Aquí se Baila), era porque la madre de una mujer me había hecho una cosita», desclasificó Daniela Aránguiz, quien también se refirió a algo relacionado con Adriana Barrientos.

«Me dijo que tenía que aclarar algo contigo también», lanzó la ex chica Mekano en el panel de Zona de Estrellas, apuntando a la «leona» quien estaba presente.

La respuesta sin filtro de la ex geisha

«Eso la tiene enferma. Si ella no aprende a confiar en Dios, se va a volver loca, porque está enferma de la cabeza», comenzó diciendo Anita Alvarado, en conversación con Publimetro.

La ex geisha chilena continuó ninguneando las creencias de Daniela Aránguiz en temas más espirituales, ejemplificando con lo que ella hace en su caso personal.

«Nosotros oramos en la casa, para que mi familia esté tranquila. No vamos a estar tranquilos siguiendo a una bruja chanta», dijo Anita Alvarado sin filtro.

«¿Cómo pueden creer a otra persona? Lo encuentro terrible, pobrecita. Si yo no confío en Dios, nada puede salir bien, así de simple. Esa mujer está enferma», continuó diciendo la vendedora de frutos secos.

¿La advertencia de Latife Soto fue por Anita Alvarado?

Cabe destacar que la ex geisha también abordó las declaraciones de Latife Soto, en el caso de este aviso la afectara directamente a ella. «Yo no le haría nada a nadie. Una cosa es hablar de esa persona y decirle sus verdades, porque nada de lo que le he dicho es mentira», señaló.

De igual modo, Anita Alvarado aprovechó de asegurar que Daniela Aránguiz ha mentido recientemente. Incluso, realizó una nueva advertencia en contra de la ex chica Mekano.

«La voy a ridiculizar ante Chile, porque ella tendrá que demostrar ante la justicia, con documentos, todo lo que dijo. Yo no hablo mal de ella, hablo verdades de ella», remató.