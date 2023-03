La potente advertencia de Yolanda Sultana a conocido político: «Yo temo por ese joven alcalde»

Yolanda Sultana, también conocida solamente como «tía Yoli», sigue dando que hablar con sus habituales transmisiones en vivo, donde realiza predicciones y también opina sobre distintos temas.

El caso más reciente fue al referirse a Rodolfo Carter, el alcalde de La Florida, quien ha sido uno de los rostros políticos más importantes de los últimos días. Esto último después de demoler casas en la comuna que están asociadas a casos de narcotráfico.

«La señora (Evelyn) Matthei y el señor (Rodolfo) Carter están corriendo solos, porque realmente han hecho cosas buenas, pero ellos exponen su vida por los demás», indicó Yolanda Sultana.

Del mismo modo, la tarotista apuntó directamente a Rodolfo Carter al decir: «yo temo por ese joven alcalde. Cuídate mucho, hijito», expresó la astróloga, según rescató La Cuarta.

Pero las palabras de la mentalista sobre Rodolfo Carter no se quedaron solo en lo anterior, ya que ella también señaló: «¿Quién quiere detener algo que nos lleve por un mal camino, que nos quema los sesos, sin podernos salvar? Al señor Carter nunca le he dado la mano, yo no tengo colores políticos, pero ahora cualquier extraño anda con armas», complementó.

Tía Yoli y su cuestionamiento a los ataques contra Rodolfo Carter

«Hay que tomar caldo de cabeza, porque si la cabeza mayor no está bien… no sé por qué atacaron justamente al señor Carter», continuó diciendo Yolanda Sultana.

Para ir cerrando el tema, la tarotista también realizó un análisis personal sobre la comuna que lidera el político en cuestión. «La comuna de La Florida es cosa dura y él quiere llevar los designios como alcalde en buenas condiciones», señaló la Tía Yoli en una de sus clásicas transmisiones en su cuenta de Facebook.