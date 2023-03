Video muestra violenta agresión de jugador de Colo Colo a una mujer en una disco

Durante las últimas horas se ha convertido en tendencias una repudiable acción de un conocido futbolista de Colo Colo: el juvenil, Jordhy Thompson.

La «joya» del club albo se viralizó en las redes sociales tras golpear a una mujer en una disco. El registro fue compartido por la cuenta de Instagram, Infama. Ahí se pudo ver como la figura del cacique se ubicó en frente de una joven y la golpeó en la cara.

El video que se convirtió en una de las principales tendencias de Twitter

«Poco hombre. Verguenza me das», señala el registro subido por el perfil antes mencionado, donde etiquetan a Colo Colo y al mismo Jordhy Thompson.

El controversial registro del futbolista de 18 años se ubicó en las principales tendencias de Twitter. A través de esta plataforma, se publicaron más de 2.600 tweets con el nombre de Jordhy Thompson.

«Jordhy Thompson debe salir del club!! No podemos bajarle el perfil a esto diciendo que es joven»; «Si lo de Jordy Thompson es cierto, mañana mismo fuera del club. Esto es Colo Colo»; «La violencia en contra de la la mujer no se puede aceptar bajo ningún contexto»; «Se me cayó pero feísimo Jordhy Thompson», fueron algunos de los mensajes en redes de quienes repudiaron la acción del jugador del «cacique».

A la publicación de esta nota, ni Colo Colo ni Jordhy Thompson se han referido al polémico tema e incluso, hace tres horas se publicaron imágenes del reciente entrenamiento del club. Las principales reacciones de las postales fueron referidas al joven de 18 años esperando alguna declaración al respecto.

Por otro lado, recordemos que Jordhy Thompson dijo presente en el reciente «superclásico» del fútbol chileno ante la Universidad de Chile. El futbolista entró a los 83′ y dio que hablar en aquella ocasión, tanto por lo futbolístico como por su fuerte discusión con Matías Zaldivia.

A continuación te dejamos algunas de las reacciones en la red social señalada:

Espero que Colo-Colo tome las medidas necesarias con Jordhy Thompson. La violencia en contra de la la mujer no se puede aceptar bajo ningún contexto. — Alonso Novoa 🎙 (@AlonsoNovoa7) March 15, 2023

Se me cayó pero feísimo Jordhy Thompson. — Diego〽️ (@DiegoConstanzo) March 15, 2023

Si bien lo de Jordhy Thompson debe ser una conducta que heredó (lamentablemente), urge una formación completa para los juveniles de Colo-Colo, y no solo en lo psico-social. No basta con el alojo en la Casa Alba, tiene que existir una formación mucho más profunda. — Nicolás Martínez (@nycolvs) March 15, 2023