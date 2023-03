¿Viña 2024?: Soledad Onetto le tiró palito a José Luis Repenning

Soledad Onetto, dejó Mega tras estar en el espacio durante 11 años. Sorpresivamente, la periodista anunció su salida y publicó un sentido mensaje en Instagram.

«11 años no es poco y siento que todo ha sido suma; no tengo restas con mi canal Mega! Sólo me queda decir gracias a todos los que permitieron que yo estuviera ahí y sacara lustre a mi profesión», fue parte de lo que compartió.

Tras esto, se desconocía que rumbo tomaría Soledad Onetto. No obstante, el misterio se acabó al rato después. Desde Canal 13, confirmaron que la periodista se unía a su casa televisiva.

«Estoy muy contento con el regreso de Soledad a Canal 13. Sus atributos comunicacionales y periodísticos serán un gran aporte a nuestro departamento de Prensa. ‘Teletrece’ tendrá ahora a los dos conductores mejor evaluados de los Noticiarios Centrales, según nuestros estudios», señaló, El Director de Prensa de Canal 13, Claudio Villavicencio.

Su aparición en el matinal

Hoy la periodista, tuvo una aparición especial en «Tu Día», donde se reencontró con sus ex’s compañeros de Mega, José Luis Repenning y Priscilla Vargas. La comunicadora aprovechó el espacio para bromear.

«Estoy muy emocionada. Regresar después de tanto tiempo, es como mi primer día de clases. Me he encontrado con muchos amigos», inició Soledad Onetto.

«Es un volver a comenzar con un equipo que está haciendo un trabajo distinto, valioso, analítico, desafiante. Solo vengo a sumar», confesó.

Tras esto, decidió partir con las bromas, en primer instancia a su compañero en T13. «Tengo un problema con Ramón, altiro se los declaro, no lo veía hace mucho tiempo. Está igual, es un problema grave», manifestó la periodista entre risas.

Ojito, acá se viene el palito, antes de retirarse del panel le tiró un mensajito al animador del matinal.

«¿Te has portado bien?. Lo vi en Viña, buena pega, felicitaciones. ¿Quieres ser el animador del Festival? La dejo, adiós», finalizó Soledad Onetto.

Revisa su participación aquí: