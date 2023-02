«Un viejo amor»: Esta es la nueva casa televisiva de Soledad Onetto

Soledad Onetto, dejó Mega tras estar en el espacio durante 11 años. Sorpresivamente, la periodista anunció su salida y publicó sentido mensaje en Instagram.

«11 años no es poco y siento que todo ha sido suma; no tengo restas con mi canal Mega! Sólo me queda decir gracias a todos los que permitieron que yo estuviera ahí y sacara lustre a mi profesión», fue parte de lo que compartió.

Tras esto, se desconocía que rumbo tomaría la periodista. No obstante, el misterio se acabó, el espacio al que llega acaba de confirmar la noticia con bombos y platillos.

¿Dónde llega Soledad Onetto?

La periodista, llegará a nada más ni nada menos que a Canal 13, el cual dejó hace exactamente 12 años. Desde la casa televisiva, declararon lo siguiente:

«Llegará a asumir la conducción de «Tele13 central», junto a Ramón Ulloa. De esta forma, se reencontrará una emblemática dupla de conductores de noticias», iniciaron sobre la llegada de Soledad Onetto.

«Estoy muy contento con el regreso de Soledad a Canal 13. Sus atributos comunicacionales y periodísticos serán un gran aporte a nuestro departamento de Prensa. ‘Teletrece’ tendrá ahora a los dos conductores mejor evaluados de los Noticiarios Centrales, según nuestros estudios», señaló, El Director de Prensa de Canal 13, Claudio Villavicencio.

De hecho, recordaron sus inicios por la estación, la periodista estuvo en estelares matutino y centrales. También fue parte de «Acoso textual», «Estamos conectados» y el matinal «Viva la mañana», para en 2009 y 2010 llegar a animar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con Felipe Camiroaga.

La periodista, llegará para la bienvenida del noticioso mes de marzo. Se integrará al departamento de prensa y claramente, será la conductora principal de «Tele13 Central» junto a Ramón Ulloa. El reconocido noticiario del 13, cumple este año 53 años al aire.

Su salido de Mega

El día de ayer, el canal despidió a la periodista, luego de sus 11 años como comunicadora.

«Nuestra periodista y conductora de noticias Soledad Onetto González ha decidido tomar nuevos rumbos profesionales. Por lo que dejará de pertenecer a Mega a partir del lunes 27 de febrero de 2023″, indicaron desde el canal.

Por otro lado, es relevante señalar que sí, aclararon desde la entidad que «sin embargo, se mantendrá ligada a MegamediaRadio a través de Radio Infinita».

«Soledad llegó a Mega el año 2012 y durante todo este tiempo se transformó en una persona muy importante y querida al interior de toda la organización en general. Pero en particular de nuestro departamento de prensa», finalizaron en el comunicado.