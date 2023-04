«A mi me parece a todo cachete»: Sergio Lagos y Eduardo Fuentes reaccionan a show erótico en Cesfam de Talcahuano

El mundo del espectáculo a nivel nacional no pasó de largo y reaccionó al video viral en el Cesfam de Talcahuano. En esa misma línea, fueron Eduardo Fuentes y Sergio Lagos uno de los principales rostros de la pantalla chica en comentar algo al respecto.

Fue a través de una publicación en la cuenta Prensa Chilena donde ambos animadores se refirieron al controversial de video. Esto último por supuesto, fiel al estilo bueno para la talla de los actuales profesionales de TVN y Canal 13.

Los comentarios de Eduardo Fuentes y Sergio Lagos en redes

Ante el video viral de la región del Biobío, Eduardo Fuentes escribió: «Menos mal no fue en el Sapu». Pero la cosa no quedó ahí, ya que Sergio Lagos también se sumó al animador del Buenos Días a Todos tirando la talla. «A mi me parece a todo cachete el evento 👏👏👏👏👏👏», comentó el conductor de Aquí se baila.

La reacción del alcalde de Talcahuano

Ante la peculiar presentación en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Leocán Portus de Talcahuano, el alcalde Henry Campos confirmó un sumario administrativo para dar con los responsables de la organización del evento.

En tal sentido, el alcalde de Talcahuano aseguró que fue un show «con un contenido no apto. Me atrevería a decir con un contenido erótico, a las 11 de la mañana y en un lugar donde también habían niños», señaló el jefe comunal, según informó La Tercera.

«Es tradicional que los cesfam desarrollen en épocas de aniversario celebraciones con los funcionarios, pero también con la comunidad, para generar relación y vínculo con quienes son los usuarios, pero con quienes también son los funcionarios», detalló el alcalde Henry Campos, enfatizando que fue un espectáculo que «no estaba ad hoc ni al horario, ni a un recinto de atención de salud».