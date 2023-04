Daniela Aránguiz rompe el silencio tras su quiebre amoroso con Luis Mateucci: «Todavía siento cosas por Jorge»

Luego del quiebre entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, se comenzó a especular una relación entre la ex chica Mecano y Luis Mateucci.

Recordemos que la parejita apareció en el primer concierto de Romeo Santos en Chile durante el mes pasado, dónde los tortolitos bailaron al ritmo del «Rey de la Bachata».

Sin embargo, todo esto se fue a las pailas luego de que el ex chico reality explicara que la influencer aún siente cosas por el ex jugador de la generación dorada.

Fue en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN) que Mateucci señaló: «Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex».

En este sentido, el modelo dejo claro el definitivo quiebre. «Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé«.

Daniela Aránguiz sobre su relación con Luis Mateucci

Fue en conversaciones con el mismo medio ya nombrado que la ex pareja del Mago contó la firme sobre su relación Luis Mateucci. En esta instancia explicó que no está lista para comenzar algo estable y que lamenta que el modelo haya hecho publica la situación.

«Yo no me siento preparada para una relación con nombre, estable, con nadie y se lo dije a él en reiteradas ocasiones, así como también lo dije públicamente. Me encantó como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él. Es una pena que tenga la necesidad de hacer estas cosas públicas» mencionó la influencer.

«Tengo la mejor de la buena onda con Luis y él sabía que yo no estaba preparada para tener ningún tipo de relación como la que él me ofreció. Yo le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge» agregó.

«Fue un error hacerle ilusiones a una persona cuando yo no estaba preparada para tener algo con nadie», aclaró Aránguiz.