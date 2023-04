«Lo está esperando y yo me cansé»: Luis Mateucci revela la razón de su distanciamiento con Daniela Aránguiz

El romance de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz parecía ir viento en popa hace algunas semanas, sin embargo, durante el último tiempo la cercanía que tenían se fue por la borda.

Recordemos que la parejita apareció en el primer concierto de Romeo Santos en Chile durante el mes pasado, dónde los tortolitos bailaron al ritmo del «Rey de la Bachata» previo a que todo se fuera a las pailas.

Luis Mateucci cuenta la firme sobre su relación con Daniela Aránguiz

En diálogo con Las Últimas Noticias (LUN), el ex chico reality aseguró que se aburrió de intentar que Daniela Aránguiz deje de ser su amiga.

«Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex», señaló Luis Mateucci en primera instancia.

De igual forma, el ex «¿Volverías con tu ex?» continuó aclarando: «siempre fuimos amigos, pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titula La mujer del Mago», explicó Luis Mateucci en conversación con el medio antes mencionado.

«Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé», agregó el ex chico reality quien cortó los lazos aparentemente de forma definitiva.

Para cerrar sus palabras, Luis Mateucci entregó más detalles de lo que fue su relación con Daniela Aránguiz, además de manifestar toda su actual molestia.

«Ahora estoy un poco enojado. Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no podés estar con una persona que todo es el mundo al revés. Él (Jorge Valdivia) anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo», concluyó el chiquillo confirmando de forma definitiva que la cercanía que tenía con la ex chica Mekano es cosa del pasado.