Bruno Mars en Chile: ¿cuándo y a qué comienza la venta general?

Fue hace sólo un par de días cuando se confirmó el regreso de Bruno Mars a Chile después de seis años, y es por eso que en Radio Activa no queremos que te pierdas todos los detalles de su vuelta a suelo nacional.

En ese contexto, te informamos que el pasado martes 25 de abril a las 11:00 horas se llevó a cabo la preventa para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia. Esto proceso ya se acabó, pues los fans arrasaron con todos estos primeros tickets.

Pero no todo está perdido para los que no alcanzaron su entrada para el show que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre de 2023 en el Estadio Monumental. Todavía queda la venta general que comenzará este jueves 27 de abril a las 11:01 horas mediante el sistema de Ticketmaster.

El regreso de Bruno Mars a Chile

Con más de 200 millones de sencillos vendidos en todo el mundo y catorce premios GRAMMY, uno de los artistas más reconocidos de los últimos tiempos, Bruno Mars, confirma su show en Santiago.

El artista vuelve a nuestro país siendo el artista número 20 entre los más escuchados de Spotify, acumulando más de 59 millones de oyentes mensuales gracias a éxitos que acumulan más de un billón de escuchas como «When I Was Your Man», «Locked out of Heaven», «Just the Way You Are», «That’s What I Like», y su sencillo «Leave The Door Open» con Anderson Paak y Silk Sonic

Recordemos que Bruno Mars realizó su segundo concierto en suelo nacional el 28 de noviembre de 2017 en el Estadio Nacional, después de su debut en el Movistar Arena el 19 de enero de 2012.

A continuación te dejamos la lista de canciones de su más reciente concierto en nuestro país:

Finesse

24K Magic

Treasure

Perm

Calling All My Lovelies

Chunky

That’s What I Like

Versace on the Floor

Marry You

Runaway Baby

When I Was Your Man

Piano Solo

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Uptown Funk (Mark Ronson cover)