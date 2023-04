Flor de Rap lanzó dura crítica hacia su productora tras problemas con su nuevo disco: «Me sentí vulnerada»

Flor de Rap es una de las raperas más reconocidas de nuestro país. La chilena destaca por su innovación y versatilidad.

Hace un par de semanas estrenó su EP «33». En ese momento Flor aseguró que se trataba del disco más importante de su carrera.

Según indicó Tres Comunicaciones en dicho periodo, la cantante explicó: «Este concepto para el disco, nace de un sueño que tuve tres días antes de cumplir los 33 años. Toda esa noche soñé con rimas y tuve que despertarme y levantarme a escribirlas. Creo que mis raíces raperas me estaban llamando y ese día me empecé a escribir las canciones que darían origen a un nuevo disco».

Sin embargo, la felicidad no le duro mucho a la rapera, quien durante el día de hoy realizó una dura crítica hacia su productora.

Las duras críticas de Flor de Rap hacia su productora

Durante hoy, Flor de Rap comunicó a través de su Instagram los problemas que ha pasado con la productora y las razones para bajar los videoclips que había subido.

«Con mucha pena y con el corazón destruido redacto este comunicado. En octubre del año pasado me reuní con la productora a cargo de mi disco 33, dónde acordamos en esa misma fecha producir seis videos que tenían que estar listos para el mes de enero del presente año«, partió señalando.

«El día 27 de enero empezarían los estrenos cada 7 días, no se logró por problemas internos de la productora. Posteriormente reprogramamos todo para el día 3 de marzo del 2023. Al llegar esta fecha, la productora no me hizo entrega del material«, agregó.

La rapera explicó que pagó la totalidad del costo de los videos, sin embargo, el material que le entregaron no era lo que esperaba. «Hago presente que en ese momento ya le había pagado más del 100% del costo total, costo que fue bastante alto respecto al material que me entregaron, y no se condice para nada el precio con el resultado. A pesar de toda la frustración, esperé pacientemente algún material, correo, explicaciones o lo que fuera relacionado con lo acordado», mencionó.

Los problemas de los videoclips

“Finalmente el día 14 de abril subí mi primer tema titulado mi testamento, cuando digo subí, es de forma literal ya que me he hecho cargo personalmente de todo el proyecto dejándome a la deriva del cómo hacerlo. Yo no manejo esa área y no es lo que me corresponde tampoco, por algo pagué y contraté los servicios de una productora, dónde se supone que quienes trabajan son personas idóneas y capacitadas para hacerlo”, escribió.

Además, la cantante explicó que recién hoy se dio cuenta de que los videos tenían problemas técnicos.

«Recién el día de hoy 26 de abril, al subir mi tercer video, nos percatamos que los tres videos que se han publicado tienen el sonido saturado y a parte están en mono y no en estéreo como debería ser», señaló.

El trato de la productora con la rapera

Para finalizar, la artista expresó que durante el tiempo trabajado con la productora, nunca sintió un buen trato. «Culmino este comunicado aclarando que desde el principio me sentí vulnerada, desesperada y sola. La productora a cargo recibió el pago de la mayor parte y se desentendió del proyecto. Debo destacar que solo una persona de todo el equipo se ha pronunciado intentando con sus medios salvar algo de este proyecto, que es el encargado de montaje», mencionó.

“Yo no quería hablar de esto, pero han pasado diversas situaciones que me obligan a transparentar, para así evitar especulaciones del porqué se bajó el material de la plataforma Youtube”, sentenció.

Si quieres ver la publicación de la cantante haz clic acá.