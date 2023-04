«¡Cállate!»: Vale Roth responde sin filtro a las declaraciones de Sabrina Sosa y Daniela Aránguiz

Vale Roth sin lugar a dudas ha dado que hablar durante los últimos días respecto al inminente nacimiento de su bebita, sin embargo, hace poco encendió las redes al contestarle a dos famosillas.

La exgimnasta de 32 años dejó la grande al referirse a las declaraciones, tanto de Sabrina Sosa como de Daniela Aránguiz, mediante distintos paneles de farándula. Todo a través de la apertura de una caja de consultas en las historias de su Instagram.

¡Vale Roth no se dejó nada en el tintero!

«Hola Vale, la Daniela Aránguiz dijo en el programa que trabaja (Zona de Estrellas), que ojalá seas buena mamá», fue el cahuín instalado por una seguida de la ex chica Yingo.

Por su parte, Vale Roth no dudó en responder a lo dicho por Daniela Aránguiz en el espacio farandulero de Zona Latina.

«Ay, no me interesa, de verdad. Pero gracias por avisarme», partió diciendo la exgimnasta con cierto grado de ironía, junto con señalar: «pucha, es su trabajo, si en el programa tocan en el tema mío, tienen que opinar, creo, no sé. Ojalá no haya dicho nada malo», señaló la futura madre, previo a lanzarse sin filtro contra Sabrina Sosa.

«… En otro programa, también de farandulilla, una argentina, rubia con chasquilla, habló pestes de mí, habló pestes… y yo como ‘uf…’, pero no sé si la Daniela habló mal, pero esta argentina sí. Es como ‘paciencia, ¿por qué?, ¡Cállate!», remató sin filtro la chiquilla que será madre en los próximos días.

Recordemos que Sabrina Sosa dijo presente en «Sígueme y te sigo» hace un par de semanas. En ese contexto, la modelo trasandina y el panel del programa estaban comentando el caso de las «Arañitas Vip». Ahí fue cuando la blonda saltó y dijo, según rescató La Cuarta, que le «guardaba muchos secretos a Valentina».