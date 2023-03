«Él está soltero y yo también»: Sabrina Sosa se refiere a su presunto romance con un conocido periodista

Al igual que lo confesó en el primer concierto de Romeo Santos (donde besó al cantante), Sabrina Sosa efectivamente está en llamas en temas del corazón.

Así lo reveló Sergio Rojas en una nueva edición de «Qué te lo Digo», donde expuso el encuentro de la modelo trasandina con el periodista de Chilevisión, Roberto Cox.

En ese contexto, el periodista farandulero aseguró que Sabrina Sosa «estaba muy feliz» con el conocido rostro televisivo. Pero aquel encuentro en el casino Enjoy de Los Andes no quedó solo en un cahuín, ya que ambos protagonistas del supuesto romance se refieron al tema.

Sabrina Sosa no se cierra a una relación con el periodista

«Con Sabri nos conocimos en los pasillos de Chilevisión hace un par de meses. Conversamos y nos hemos cruzado en algunos eventos (…) Somos amigos… Estoy soltero, nada más», dijo Roberto Cox, según consignó Radio ADN.

Sabrina Sosa también tuvo su derecho a réplica al conversar con Hugo Valencia, negando que hay algo más que una amistad con el periodista. «Yo te quiero aclarar que no fue una cita. Con Roberto somos amigos hace ya un buen tiempo. Y, ojo, no es primera vez que hacemos algo juntos», aclaró la creadora de contenido en Unlok.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que ante la insistencia de Hugo Valencia, la modelo argentina dejó abierta la puerta a un posible romance con Roberto Cox.

«Por el momento, amigos, él está soltero y yo también. Pero eso no dice nada tampoco, yo tengo amigos hombres sin tener necesariamente algo amoroso. Pero bueno Hugo, uno nunca sabe, el futuro no lo veo aún», expresó Sabrina Sosa.

«Yo no me cierro al amor. Pero para avanzar con alguien, tengo que estar muy segura, o al menos lo que más pueda, he tenido experiencias difíciles. Entonces, si bien, quiero rehacer mi vida, no me lanzo con nadie que no sienta conocer bastante», cerró la chiquilla rubia sobre su vida amorosa.