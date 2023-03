Jorge González alza la voz tras fuertes declaraciones de su ex polola

Daniela Pizarro, la ex pareja de Jorge González, dejó como chaleco de mono al cantante después de realizar fuertes declaraciones en su contra.

Por su lado, el ex vocalista de Los Prisioneros rompió el silencio al referirse de forma breve a las polémicas publicaciones de la chiquilla.

El artista nacional se refiere a la «funa» de su ex polola

Fue en la cuenta de Instagram de Daniela Pizarro donde la joven arremetió con todo. En primer lugar, haciendo referencia al tema «Corazones Rojos», que fue escrito por el mismo Jorge González.

«Escribo canciones y después le pego a las mujeres, sigan siendo fans», partió diciendo junto con añadir una serie de emojis de risa.

Tras estas polémicas declaraciones, Radio ADN se puso en contacto con el experimentado cantante chileno para conocer su reacción a las palabras de Daniela Pizarro.

«No me meto en cahuines», fue lo único que señaló Jorge González ante la consulta de nuestro amigos de la 91.7 en Santiago.

Los otros «palos» de Daniela Pizarro al ex lider de Los Prisioneros

«Un hombre puede vulnerarte hasta lo más sagrado y quitarte la dignidad, pero está todo bien, si en algún momento fue tu sustento económico», continuó diciendo Daniela Pizarro en las historias de la mencionada red social.

De igual modo, la chiquilla también arremetió contra las fanáticas que defienden a Jorge González. «Mujeres diciendo que este tipo es feminista por una canción vende humo, como todo lo que vende», complementó.

Pero las declaraciones de Daniela Pizarro no solo se quedaron en lo anterior, ya que la ex polola del cantante advirtió que dirá toda la verdad si la siguen «hostigando».

«Si me siguen hue… voy a hablar, fue bajo perfil mucho tiempo (…) yo nunca me defendí por miedo, pero estoy pensando seriamente en que ya no me pueden hacer nada y no hay razón para tener miedo», remató la chiquilla en la serie de historias de su cuenta de Instagram.

Recordemos que el cantante de 58 años dejó la soltería a fines de octubre del año pasado, después de presentar a su nueva polola. Esto después de terminar con Daniela Pizarro, con quien tuvo una relación que duró dos años.