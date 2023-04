¿Casorio con la Mane Swett?: el palo de una participante de The Voice Chile que descolocó a Julián Elfenbein

No es un secreto que el eterno rumor del romance entre Julián Elfenbein y Mane Swett es algo que no se borra de la pantalla chica, y eso quedó más que demostrado durante el más reciente capítulo de «The Voice Chile».

Resulta que la encargada de revivir el cahuín fue una participante del programa de talento que tiene a «coachs» de la talla de Beto Cuevas, Francisca Valenzuela, Puma Rodríguez o Prince Royce.

Precisamente fue en ese contexto donde la chiquilla de nombre Tayra Hucke sorprendió al animador subiéndolo al columpio al mencionar a la actriz.

¡No fue un palo para Julián Elfenbein, fue el bosque entero!

Según rescató Pudahuel, la participante de The Voice Chile reveló que aparte de cantar, también tiene un labor importante en los casorios: ella «oficia» a las parejas. «Son matrimonios simbólicos o alternativos, son 6 ceremonias diferentes que hacemos», reveló la chiquilla.

Pero el tema no se quedó en lo anterior, ya que en el mismo contexto de los «matri», la misma Tayra Hucke recordó las especulaciones sobre el «affaire» de Julián Elfenbein y Mane Swett, después de una propuesta del mismo conductor de varios programas de Chilevisión.

«Si clasificas y sigues en el programa, ¿me podrías regalar una ceremonia si es que tuviese a alguien para casarme de nuevo?», lanzó Julián Elfenbein a quien «salió pa’ atrás» con la solicitud a la joven participante.

«¿Con la Mane Swett? ¿O no?. Hagamos algo, si paso y llego al backstage, me dices si es ella», contestó Tayra Hucker por su lado «dejando de una pieza» al animador.

«No, si estoy solo», respondió de inmediato Julián Elfenbein, quien fue abordado nuevamente en el backstage del programa por la joven concursante de The Voice Chile, quien le preguntó con quién casaría. «No, no hay. Me encantaría, pero no hay», remató diciendo el animador.