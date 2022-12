La comentada reacción de Julián Elfenbein ante mención de Mane Swett en Pero Con Respeto

Durante el programa de Pero Con Respeto, realizado el pasado 26 de diciembre, Julián Elfenbein fue el principal invitado del episodio.

Bajo el mismo contexto, el ex conductor de TVN tuvo una entretenida participación. Aunque al ser consultado por un aparente romance con Mane Swett, se puso un poquito nervioso.

El momento entre Julián y el JC

Tal y como consignó El Dinamo, al ser consultado respecto al tema durante el programa de Chilevisión, Julián quedó con cierta sorpresa.

Esta pregunta, nace en base a la constante cantidad de rumores que los vinculan a ambos. Recordemos que todos estos rumores, se han visto en aumento por la alta cantidad de interacciones que existe entre ambos y que se presentan constantemente en redes sociales.

Según explicó el medio mencionado anteriormente, todo esto habría iniciado tras la pregunta a Elfenbein, por parte del JC, en la cual quiso indagar respecto a sus relaciones de amistad. Ante esto, Elfenbein respondió que no era de muchos amigos televisivos, razón por la cual no se relaciona generalmente con personas famosas.

Esto despertó inmediatamente el interés del JC respecto a sus relaciones amorosas, algo que dejó nervioso a Julián.

La respuesta de Elfenbein

Frente a la pregunta, Julián Elfenbein expresó: «nunca he pololeado con alguien famoso«.

A lo que también agregó lo siguinete: «Se me ha relacionado antes con alguna animadora, pero hablo de antes, hace muchos años«, reafirmando su respuesta.

Aunque esto no fue todo por parte del animador del programa, ya que, como respuesta a esto, le mencionó: «Y yo que sí he tenido relaciones con actrices no sé si… La intensidad te digo que… Por suerte tú no«. Ante esto, Julian aclaró: «Yo no«, intentando dar así un claro cierre al tema.

Aunque, si bien a muchos fanáticos les gustaría ver a esta nueva pareja televisiva, por lo visto, es algo que no está en los planes del animador.