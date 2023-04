«Deberías estar cómo estatua en la Plaza Italia»: así se ve Pop Lolita 15 años después de su casting en Yingo

Pop Lolita es un icónico personaje de la pantalla chica nacional, que se había mantenido en el anonimato hasta solo hace un par de semanas.

La chiquilla se instaló de forma definitiva en las redes sociales a mediados de marzo, fecha en la que comenzó a publicar diversas cosas relacionadas a su personaje que se hizo viral en Yingo en 2008.

Asimismo, fue durante el fin de semana pasado cuando Pop Lolita se instaló de forma definitiva en su ahora masiva cuenta de Instagram. La misma donde ya suma más de 14,6 mil seguidores.

Así luce Pop Lolita 15 años después de su casting que se hizo viral

La joven sacó aplausos a comienzos del presente mes, después de compartir el video de su casting que es viral hasta la actualidad.

No obstante, no fue hasta hace sólo unos días cuando la chiquilla subió una fotito que dejó en evidencia su cambio físico. Esto se da 15 años más tarde de su aparición en Yingo, generando un gran impacto en su perfil al cosechar más de 5 mil me gusta y cientos de reacciones positivas.

«Deberías estar como estatua en la plaza Italia 😍 ❤️👄❤️»; «HOY SE DECLARA FERIADO NACIONAL»; «Pop lolita eres lo máximoooo😍🙌»; «Marcha para que Pop Lolita sea nombrada como un personaje histórico y cultural en Chile 💋»; «ELLA DEBERIA ESTAR EN EL BILLETE DE 20 LUKASSS»; «Pop lolitaa siempre fuiste mi idola😍», fueron solo algunas de las reacciones en su reciente fotito.

Su icónica aparición en el programa juvenil

Recordemos que durante su breve aparición en el programa juvenil, a Pop Lolita le consultaron si era de una tribu urbana. En ese contexto, la chiquilla explicó el origen de su nombre que quedó para la historia de la pantalla chica.

«Sí. Soy Pop Lolita. Esto quiere decir, que es como una combinación de chica pokemona y modelais», aclaró la joven que la sigue rompiendo en redes