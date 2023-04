«Fue una cag… monumental»: Pablo Chill-E cuenta detalles desconocidos tras incidente en Viña 2023

Pablo Chill-E aclaró que no hubo censura de parte del Festival de Viña 2023 y que espera una revancha.

Durante la presentación de Polimá Westcoast en el certamen viñamarino, el lider de los «Shishigang» vivió un incomodo momento. A la hora de subirse a cantar «My Blood» junto a su colega, su audio no se escucho en la transmisión televisiva.

En conversación con La Cuarta, el cantante puentealtino volvió a referirse al polémico tema «Yo me di cuenta cuando me bajé del escenario, hermano. Yo sé que había sonado en la Quinta, pero para afuera no soné en el en vivo. Todos se dieron cuenta, me dijeron al tiro, ‘hermano, no sonaste en la tele’. Y nada, ahí yo ya no quiero ni pensar ni una hueá, fue fome», explicó.

«Esto pasó así, yo tenía que salir al escenario y no me habían pasado ni siquiera el micrófono. Entonces, por no querer dejar tirado al Poli y querer salir a cantar mi parte, no encontré otra cosa mejor que agarrar el micrófono del Joao, su hermano», añadió.

«Yo podría haber sido un hueón más fome y haber dicho que no me respetaron aquí como artista, no me tenían ni micrófono, no salgo a cantar y listo, y dejo al Poli tirado», agregó Pablo Chill-E.

Sobre esto mismo, el artista urbano aclaró: «Pero yo no soy así, ahí netamente fue culpa del equipo del Poli porque hay varias personas que especularon cosas de que me censuró la gente del Festival y eso no fue así, fue netamente irresponsabilidad del equipo del Poli, de uno.

Las revancha que espera Pablo Chill-E

A pesar del mal rato que generó esta situación para el interprete de «Facts», este está convencido de que tendrá otra oportunidad en Viña. «Fue una cagada monumental. Fue más penca que la chucha, pero no importa, yo voy a subir al escenario del Festival en algún momento y voy a dejar la zorra», señaló.