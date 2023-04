Gala Caldirola saca la voz sobre su romance con Mauricio Pinilla: «Jamás me metería en una relación»

Durante este mes Gala Caldirola y Mauricio Pinilla oficializaron su relación de amor a través de Instagram. Esto causo polémica en redes sociales, ya que la española entre 2019 y 2021 estuvo casada con Mauricio Isla, quien por fue años compañero de «Pinigol» en la selección chilena.

Ante esto, la ex participante del reality «Volverías con tu Ex», se refirió por primera vez a su relación con el ex futbolista de la Universidad de Chile en un capítulo de «Somos un Plato» de TV+.

Ante las diversas crítica que ha recibido la española señaló: «Nadie pide permiso para enamorarse, tampoco es algo que uno programa«.

«Somos muy parecidos nosotros, somos muy libres, nos entendemos, nos gusta hacer de todo» agregó.

Además, Gala tuvo cuestionamientos hacía la prensa y la forma en que ha abordado su nueva relación: «Soy una persona expuesta siempre hay gente que te cae bien y que te cae mal, generalmente las noticias que más venden son las jugosas, farándula dañina, donde inventan un montón de cosas, que no son ciertas. Mi historia con él (Pinilla), en general la prensa quiere darle una connotación dañina a las cosas, donde me muestran como casi una bruja«,

Gala Caldirola explica que nunca ha tenido la intención de «dañar a nadie».

Sobre su relación con Mauricio Pinilla. En TV+ la española señaló: «Mi historia con él no tiene nada de dañino, nada de malo, fuimos dos personas solteras, que se conocieron con mucho respeto, con mucho cariño, de a poco se dieron las cosas, nunca quisimos dañar a nadie«.

Además, la ex chica reality agregó: «Soy una persona que tengo muy claros cuales son los limites de no dañar a nadie, jamás me metería en una relación, jamás haría algo con una intención de dañar y jamás me he enamorado de una persona con la intención de dañar a otra«.