Jajá Calderón se refiere a la golpiza que recibió por parte de Claudio Reyes: «Estoy viendo a un terapeuta»

Hace aproximadamente un mes se generó una gran polémica luego de que se diera a conocer que el comediante Jajá Calderón fue golpeado por su colega Claudio Reyes.

El humorista fue invitado el programa Not News (Vía X), conducido por Nicolás Larraín. En esta ocasión se refirió al caso que se dio en una junta de amigos después de jugar a la pelota.

Calderón partió relevando el chiste que desató la furia en Reyes: «Imagínense pagar $200 mil por una moneda de $500 mal acuñada. Entonces dije ‘los errores en La Moneda se pagan caro»

Además, el comediante agregó: «Todos se rieron y me aforró tres cornetes. No me defendí, porque iba a pasar como una mocha y no quería caer en ese juego. Lo que sí me llamó la atención es que de los 15 o 16 que estaban ahí, nadie reaccionó, nadie golpeó la mesa«.

El comediante también lamentó el poco arrepentimiento que mostró su colega luego de golpearlo: «Me incomodó porque Claudio Reyes hizo un live donde dijo que poco me pegó, entonces llegar a ese extremo que, por último te pegai una chambonada y al otro día por último un Whatsapp: oye se me pasó la mano«.

¿Cómo le afectó la agresión a Jajá Calderón?

Durante el programa, el humorista también explicó que esta situación le afectó emocionalmente y que incluso hizo que se alejará de sus amigos.

«No quiero entrar en detalles, pero se dice que cuando uno llora, no llora por lo que te pasó ahí, sino que uno llora por las emociones que venían acumuladas. Y que cuando uno va a jugar a la pelota con quienes son tus colegas, tus amigos, tu protección, te pasa esto, te sientes más vulnerable» mencionó.

Además agregó: «Estoy viendo a un terapeuta, y le estoy haciendo caso. Hay ocasiones como estas para demostrar qué tan amigos son tus amigos«.

«Qué bueno que ahora puedo tocar el tema. Y no pasaba por lucas, pasaba porque quería sentirme bien» señaló el Calderón sobre la razón de por qué no se había querido referir antes al tema.