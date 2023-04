«Ha sido una ayuda económica muy importante»: chiquilla la rompe en el OnlyFans chileno tras dejar Carabineros

Victoria Monsalve es el nombre de la carabinera que después de siete años en la institución policial, dejó Carabineros de Chile y se enfocó en sus estudios, además de la venta de contenido erótico.

Ella es oriunda de Temuco y tiene 26 años. Además, al dejar las Fuerzas de Orden y Seguridad, la creadora de contenido volvió a estudiar Obstetricia, la carrera de sus sueños que tuvo que dejar por problemas económicos y que pudo retomar tras pedir la baja voluntaria de Carabineros de Chile, y gracias a su nueva fuente de ingresos: Arsmate.

El gran resultado de la decisión de la excarabinera

«No me arrepiento, yo soy muy orgullosa de decir que fui Carabinero y además me fue bien… alcancé a estar casi siete años en la institución, llegué al grado de cabo segundo», confesó Victoria Monsalve en conversación con Nosotras 13.

En ese contexto, la joven aseguró que su tiempo en la institución policial no fue un desperdicio, ya que según ella, valora la experiencia y también pudo ahorrar dinero mientras ejercía como carabinera.

Ahora, respecto a su decisión de ingresar a la plataforma de contenido erótico recordó: «me preguntaban harto por redes sociales, sobre todo en Instagram y ahí empecé a pensarlo. Lo hablé con mi familia, con mis personas más cercanas y todos siempre me apoyaron… dije ‘ya, lo voy a hacer'», detalló la chiquilla que se sumó al OnlyFans chileno.

«Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien… me permite vivir tranquila, tener mis estudios asegurados que es lo más importante, poder ayudar a mi familia y darme ciertos gustos, así es que ha sido una ayuda económica muy importante», continuó diciendo Victoria Monsalve.

La joven creadora de contenido erótico también relató que recibe malos comentarios, pero que siempre son minoría. Incluso, la chiquilla también reveló que muchas mujeres le preguntan «cómo la hace para no sentir verguenza». En ese sentido, la joven indicó: «es dinero rápido, pero no es fácil, sino lo harían todos», explicó junto hacer enfásis en la actitud que debe existir para pararse frente a muchas personas con «la frente en alto», ya que no se está cometiendo ningún delito.