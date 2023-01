«Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan»: Camila Nash anuncia que se une al OnlyFans chileno

Camila Nash es una de las chiquillas más recordadas de la pantalla chica nacional. Sin embargo, la ex Calle 7 ha estado un poco alejada de los focos desde que agarró sus maletas y se mandó a cambiar para México, aunque no dejando de lado las redes sociales donde se mantiene muy activa.

Pues fue a través de su cuenta de Instagram donde la chiquilla anunció, al más puro estilo de Shakira, que se unía a una conocida plataforma de contenido para adultos nacional, más conocido como el «OnlyFans chileno».

«Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan 😈», escribió Camila Nash en su perfil adelantando que pronto se venía «contenido exclusivo», previo a confirmarse su llegada a la plataforma Arsmate.

La jugada decisión de Camila Nash

«Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza», señaló la chiquilla en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

Del mismo, Camila Nash continuó hablando de las dudas que tenía de sumarse a la plataforma. «Había una resistencia brutal. Si tú le preguntas a una amiga si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta habría sido jamás», complementó.

Pero la cosa no terminó como esperaba y finalmente tomó la decisión de abrir su perfil en Arsmate. «Encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente que no se atreve a cambiar algo es gente rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente», señaló según rescató ADN Radio.

Igualmente, junto con decir que hay gente de su círculo que no estará de acuerdo, ella misma se convenció de dar el paso.

«Siempre me ha gustado sacarme fotos. Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo mejor es que haría lo que me gusta», confesó la chiquilla.