Janis Pope cuenta detalles de su actual relación con Andrea Dellacasa: «Lo importante es que somos familia»

En una entrevista de “#Relaja2″ de TiempoX, Janis Pope se refirió a su amistad con Andrea Dellacasa, con quien en el pasado tuvo diferencias. .

La participante de «Aquí se Baila» conoció a la ex reina de Viña en el icónico reality de Canal 13, «1810». Formaron una gran amistad, de hecho gracias a esto Pope conoció a su actual esposo, Diego Dellacasa quien es hermano de la argentina.

sin embargo, hace años las ex miembros de «1810» tuvieron problemas. En ese entonces Andrea Dellacasa informó en un episodio de Vértigo que el quiebre se debió a problemas familiares.

La actual relación de Janis Pope con Andrea Dellacasa

Ante esto Janis Pope aclaró a TiempoX que hace años tiene una buena relación con su cuñada. «Con ella estoy súper bien, la Andrea no sé cuántos años lleva viviendo en España, no sé si ocho o 10. Lleva un montón de años con su pareja, la isla donde está en Ibiza como que la abdujo, no se imagina otro lugar que no sea España y nos visita para las fiestas», explicó.

Además, valoró la relación que tiene la argentina con sus hijos. «Lo importante es que somos familia, puede disfrutar de sus sobrinos cuando quiera, conversamos no sé si todos los días, pero de vez en cuando nos hablamos por WhatsApp, le mando fotos de los niños. Ella es súper cariñosa con los pequeños y para mí eso es lo más importante, que ella esté bien«, señaló la participante de «Aquí se Baila».

En esta linea, Pope aseguró que los problemas son parte del pasado y que no guarda ningún tipo de rencor con Andrea Dellacasa. «Yo siento que todos podemos tener estos breakdowns mentales, tienes un lapsus y después dices ‘por qué dije esto’, ‘capaz que lo hubiera podido solucionar de otra forma’, pero no es lo importante», aclaró.