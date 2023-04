«Estoy tiritando»: Pancho Saavedra rompe en llanto después de ser confirmado como animador de Viña 2024

En el marco de la confirmación de Pancho Saavedra como animador de Viña 2024, el querido locutor de Radio Pudahuel llegó al matinal «Tu Día» para oficializar el cambio por Martín Cárcamo en su casa televisiva.

En ese contexto, Pancho Saavedra fue recibido el «rubio natural» y los animadores del matina, José Luis Repenning y Priscilla Vargas. Fue en esta instancia cuando, apenas entró al estudio, se pudo ver notoriamente emocionado al animador.

La gran confirmación de Martín Cárcamo en el matinal de Canal 13

«Estoy muy orgulloso de esta decisión», partió diciendo Martín Cárcamo tras confirmar la gran noticia.

Igualmente, el conductor de «¡Qué Dice Chile Prime!» agregó: «para mí es muy especial. Nosotros empezamos juntos y soñamos con las comunicaciones. Los dos somos de regiones, él ha desarrollado una carrera increíble y además llega a todas las casas de las familias chilenas», complementó.

Para finalizar sus palabras antes de dar paso a Pancho Saavedra, el «rubio natural» comentó: «llega en un gran momento profesional, humano y familiar», señaló según pudo rescatar Radio Pudahuel.

Las primeras declaraciones del nuevo animador del Festival de Viña del Mar

«Un sueño desde niño», comenzó diciendo Pancho Saavedra en las pantallas de Canal 13. En esa misma línea, el animador señaló: «lo asumo con mucha entereza, responsabilidad, nervios. Estoy tiritando, es una decisión fuerte, el festival más importante del país», añadió.

Al primero que le conté fue a mi marido y le me preguntó: ‘¿estás seguro?’. Si yo no tuviera un partner como él, como mi madre, no habría tenido la fuerza para tomar una decisión tan importante», expresó Pancho Saavedra.