«Me toca asumir un desafío muy grande»: Pancho Saavedra reemplazará a Martín Cárcamo en Viña 2024

Martín Cárcamo dejó la animación del Festival de Viña del Mar y comenzaron diferentes especulaciones sobre su reemplazo, que se acabaron durante esta mañana de forma oficial.

Resulta que el querido rostro de Canal 13 y del Festival de Las Condes, Francisco «Pancho» Saavedra, será el nuevo animador del Festival de Viña en su edición 2024.

Las declaraciones del flamente animador del certamen viñamarino

De esta manera, los conductores de «Buenos Días a Todos» (María Luisa Godoy) y «Socios por el Mundo» (Pancho Saavedra), respectivamente, liderarán el evento en su emisión 2024 desde la Quinta Vergara.

«Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de éste uno de los festivales más importantes del mundo», comentó Pancho Saavedra sobre nuevo y gran desafío.

Igualmente, el querido animador señaló: «sé lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival a toda Latinoamérica», agregó según consignó Pudahuel.

Por su lado, María Luisa Godoy también señaló: «Estoy muy feliz de tener nuevamente la oportunidad de conducir el Festival de Viña del Mar. Han sido tres años de gran aprendizaje y experiencia, y agradezco a TVN por la confianza para este cuarto año», confesó la animadora que se lució en Viña 2023.

«Será un honor para mí compartir el escenario con el gran talento, simpatía y cariño de Francisco Saavedra. Y quiero enviar un mensaje muy especial de gratitud a mi gran compañero y amigo Martín Cárcamo. Gracias por tu amistad, lealtad, enorme profesionalismo y sobre todos tu gran humanidad. Espero y estoy segura que volveremos a encontrarnos muchas veces», sentenció el actual rostro de TVN.

La edición 2024 del certamen viñamarino será transmitida para Chile a través de las señales de Canal 13 y TVN, en conjunto con las emisoras del conglomerado Prisa Media, mientras que la cadena Star+ lo llevará a toda América Latina.

Martín Cárcamo le cierra las puertas a Viña 2024

El «rubio natural» conversó de forma exclusiva con el sitio web de la señal de Vicuña Mackenna. En esa oportunidad, manifestó la importancia de que otros rostros aparezcan en la animación del certamen viñamarino.

«Me encanta la idea que sea un compañero que lo anime. No me imagino un Viña donde había un conductor que animaba por muchísimos años, no es mi espíritu», dijo Martín Cárcamo en Canal 13.

Asimismo, a través del mismo diálogo, el conductor de «¡Qué Dice Chile Prime! aseguró que no está dejando el Festival de Viña del Mar para siempre.

«No es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, ya que eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo», comentó Martín Cárcamo.