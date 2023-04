Julio César Rodriguez le presta ropa a Paulina de Allende-Salazar tras despido de Mega

Este viernes 14 de abril se emitirá un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar. En esta instancia están presentes Yamila Reyna, “Kanela”, Natalia Duco y Julio César Rodríguez. Este último abordara el despido de su colega Paulina de Allende-Salazar.

Jean Philippe Cretton, el conductor del programa ya mencionado le consultó a JC que pensaba sobre el despido de la ex periodista de Mega. Ante esto, el presentador de Contigo en la Mañana manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por el canal.

“Como periodista no me gusta, creo que todos los periodistas cometemos errores al aire, no me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás” dijo Julio Cesar en el programa ya mencionado.

El periodista de La Junta aclaró que no conoce la interna del ex equipo de trabajo de la periodista, que entiende la conmoción. Pero, no está de acuerdo con la decisión.

El polémico despido de Paulina de Allende-Salazar

La semana pasada la periodista fue despedida luego de que en un despecho relacionado al asesinato del suboficial Daniel Palma comunicara: «La misma comisaría a la cual habría pertenecido el ‘paco’, perdón el Carabinero, estaría trabajando en el procedimiento».

Esto no cayó nada bien en la institución. De hecho, en un punto de prensa el general de Carabineros Álex Chaván mencionó que no darían ninguna declaración al respecto con la periodista presente: «Si aquí se encuentra la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal».

La periodista pidió disculpas y señaló que nunca ha tenido la intención de dañar a Carabineros, sin embargo, esto no impidió su despido.

“La actuación de hoy de la señora De Allende-Salazar, que ha sido de público conocimiento, transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación”, explicaron desde el canal, a través de una declaración pública.