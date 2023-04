¿Seguirá en la animación?: la inesperada decisión de Martín Cárcamo sobre su rol en el Festival de Viña

A más de un mes del termino del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, Martín Cárcamo conversó con 13.cl. En esta instancia se refirió a sus experiencias en el evento e informó que tomó la decisión de no animar la edición del próximo año.

El animador cree que es importante que otras personas puedan tener la oportunidad. «Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido (…) me encanta la idea que sea un compañero que lo anime. No me imagino un Viña donde había un conductor que animaba por muchísimos años, no es mi espíritu», señaló Cárcamo al medio ya nombrado.

De todas formas, el rubio natural no descarta volver a animar en Viña en un futuro. «No es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, ya que eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo», comentó.

La experiencia de Cárcamo en el Festival de Viña del Mar

El «rubio natural» también valoró las experiencias que ha vivido animando el festival. «Me han tocado tres Viñas muy particulares. Primero, en 2019, el aniversario 60 del festival y justo 10 años después de que me había tocado ser jurado; luego, en 2020, un festival en pleno estallido social, complejo y muy distinto; y ahora el tercero, en 2023, post pandemia y a tres años del último que hicimos», mencionó el importante presentador de televisión.

Con respecto a la última edición del certamen viñamarino, Martin Cárcamo valoró la inclusión de nuevas generaciones. «Este año lo disfrutamos mucho con María Luisa (Godoy), y tuvimos una recepción increíble del público, ahora con más niños y jóvenes. Entonces, he vivido prácticamente todas las experiencias que se pueden vivir en Viña», reconoció el animador.