Jordi Castell se refiere a sus polémicos dichos sobre Pedro Pascal: «Me hubiera encantado que exiliaran a mi familia»

Durante el mes pasado, en el programa «Tal Cual«, el fotógrafo Jordi Castell emitió un polémico comentario sobre el reconocido actor nacional, Pedro Pascal y sus padres exiliados durante la dictadura.

En aquella oportunidad el panelista señaló: «Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que tuvieron que los hayan exiliado. Yo tuve un pololo que los papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces«.

Esto generó el rechazo de mucha gente, por lo que ayer en un nuevo capitulo de «Podemos Hablar» de Chilevisión, Jordi se refirió a esta polémica.

Jordi Castell se refiere al polémico comentario que realizó sobre Pedro Pascal

«Me están difamando. Me denunciaron al Consejo Nacional de Televisión por hacer apología la dictadura«, partió señalando.

«Lo que más me importa aclarar es que sí, a mí me hubiera encantado que exiliaran a mi familia. Porque yo crecí en un país con una dictadura horrorosa, esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían, nos hacían creer que no había desaparecidos, los asesinatos, y yo soy lo menos de derecha que puede existir«, mencionó el panelista.

En ese sentido agregó que le hubiera gustado poder crecer en un país del primer mundo.

Además, Castell aclaró que no es «facho»: «Una exiliada fue Presidenta de la República y yo la voté en sus dos periodos, que es la señora Michelle Bachelet. Entonces, que me denuncien por facho es un poco irrisorio«.

Durante el programa, conductor Jean Philippe Cretton le dio la oportunidad de pedir disculpas por sus dichos, a lo que el rostro de televisión respondió: «Lo lamento, pero no lo hago. A mí me habría gustado crecer en otro país y no en la dictadura que crecí. Yo feliz hubiera crecido en el primer mundo»

Además, Castell agregó: «No encuentro tan terrible que en una dictadura te saquen y te hagan crecer en un país que todo es brillante«.