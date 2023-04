Raquel Argandoña recordó tensos momento con periodistas: «casi le trituré el brazo»

En un nuevo capítulo del programa «Tal Cual», Raquel Argandoña recordó tensas situaciones que vivió con la prensa.

La Quintrala, estuvo conversando con José Miguel Viñuela y Marlen Olivari. En este sentido ambas mujeres empezaron a recordar momentos de rabia que han pasado, sin embargo, los que más llamaron la atención fueron los de la reconocida presentadora de televisión.

“He tenido varios días de furia. A una la agarré del cuello, la levanté, qué heavy eso. A otra casi le trituré el brazo, a otra le quité el micrófono. Sí, he tenido varios”, señaló la Quintrala.

«Es que me provocaban» mencionó Raquel acerca de sus diversos encontrones.

Ante esto, el conductor de TV+, destacó que actualmente la mujer se ve más tranquila, «mucho más zen» señaló,

A lo que Argandoña respondió: «La farándula está distinta, porque si volviera la farándula de antes, yo creo que mi reacción sería la misma«.

Además, Viñuela le comentó que ha visto muchos programas de cable, en los que durante bastante rato hablan sobre ella. «Todos se cuelgan de tí, no sé por qué» le dijo.

Ante esto, Argandoña contestó: «Normalmente cuando la gente no es nadie, busca a alguien quien es conocido para colgarse«.

La Quintrala también se refirió al mundo de la farándula actual y que ve poco posible su retorno: «Antes respetábamos a los políticos, a ciertas personas, a los peces gordos, y ahora están todos en el mismo saco. Así que a ellos no les conviene que vuelva«.

En este sentido, Marlen Olivari explicó que le parece bien que «destaparan las ollas».

Revive el momento a continuación:

La reciente polémica de Raquel Argandoña

Hace aproximadamente una semana, la conductora protagonizó una polémica situación.

También se originó en el programa «Tal Cual«, donde Raquel cuestionó la carrera de Yamila Reyna. «Perdón, ¿y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7. Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto», precisó Argandoña en aquella oportunidad.

Ante esto, trasandina no se quedó callada y respondió: «Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo. No tengo que acostarme con alguien para ser quien soy». Además agregó: «La envidia no tiene edad… Hay que explicarle a la Doña que no todas siguen sus pasos. Hay gente con carisma, talento, que trabaja muy duro para alcanzar sus sueños».