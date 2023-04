José Antonio Neme tras juicio contra Paulina de Allende-Salazar: «No me dieron muchas líneas en el guión»

La querella de Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar sin lugar a dudas fue algo que dio que hablar, principalmente por lo relacionado con la exalcaldesa y los tres rostros de TV que declararon en calidad de testigo.

Tales fueron los casos de Roberto Saa, Diana Bolocco y José Antonio Neme. Este último tuvo que regresar de sus vacaciones en Francia, bajarse del avión y partir de inmediato a declarar en el caso que falló a favor de la experiodista de Mega.

En ese contexto, el animador del Mucho Gusto tiró a la talla en las afueras del Octavo Juzgado de Garantía y lanzó declaraciones para el «bronce» con el fin de alivianar el ambiente tras sus declaraciones ante la justicia.

«De verdad siempre soñé estos momentos como la ‘La Ley y el Orden’; ‘se hará justicia’, sentarse en un estrado y todo, así súper cool, pero no me dieron muchas líneas en el guión», partió diciendo con mucha ironía en conversación con el sitio web de Me Late.

«Yo dije la verdad. Cuando la abogada me dice: ‘usted sabe porqué está acá’, y de verdad que no sé porqué estoy acá, no sé porqué soy testigo. Si ella me hubiera explicado: ‘mire, pasó esto en tal capítulo, a la señorita tal’… yo hubiese podido hacer ejercicio de memoria, pero me bajé de un avión hace exactamente 50 minutos después de un mes de no haber estado en el país», señaló José Antonio Neme en las afueras del Centro de Justicia.

La resolución del juicio tras la querella de Cathy Barriga

Tal como te señalamos en Radio Activa anteriormente, la querella de la exalcaldesa de Maipú no llegó a buen puerto.

«Aquí hubo un show mediático que buscaba quizás, no tengo la convicción pero amedrentar el ejercicio profesional. Aquí hubo un ejercicio profesional, limpio, de excelencia», dijo por su parte de Paulina de Allende-Salazar.

Sobre una posible apelación de parte de Barriga, la comunicadora mencionó que le parece «perfecto, si la ley lo permite, que así sea, ojalá con mayor sobriedad. Y no hacerle gastar a los tribunales plata de todos los chilenos en elementos que no valen la pena», finalizó.