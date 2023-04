Paty Maldonado arremete con todo contra Cathy Barriga tras declaraciones en juicio: «le encantan las querellas»

Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a las declaraciones de Cathy Barriga en el juicio oral tras la querella de la ex alcaldesa de Maipú en contra de reportaje de Mucho Gusto.

Este proceso judicial se originó debido a un reportaje de Paulina de Allende-Salazar emitido en 2021 en el programa de Mega, en el que se acusa a Barriga por presuntos casos de corrupción mientras tenía el cargo de edil.

En este contexto Barriga no aguantó la pena y entre llantos declaró en el juicio como le ha afectado: «Todo este tiempo no he podido tener una vida normal…». Además, agregó: «No quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares».

«Me han dañado, cada vez que sale una imagen o una noticia positiva mía, están las palabras de este reportaje, están ‘las horas extras’, la ‘corrupción’, jamás, magistrado, he sido condenada» añadió la ex máxima autoridad de Maipú durante el juicio oral.

La crítica de Patricia Maldonado a Cathy Barriga

Ante las declaraciones de Cathy Barriga, las panelistas de Las Indomables emitieron su opinión al respecto.

«Cathy, toma un armonyl, estás un poco sobrepasada de los nervios, a todo le tira querellas, quiere demandar a medio mundo«, mencionó Catalina Pulido.

Por su parte, Patricia Maldonado señaló: «Le encantan las querellas, yo no he visto a alguien que le gusten más las querellas que a la Cathy Barriga«.

Sin embargo, también aclaró que está «muy de acuerdo con la querella que le presentó a la tontona de la periodista esta que se ha hecho la víctima que dijo ‘paco’, la Allende, está tomando de su sopita, para que aprenda».

«Pero esta otra también se hace la víctima» le respondió Pulido.

«¿Por qué le gusta tanto llamar la atención? Tiene un complejo de florero, pinta mono. Madura, ya estás viejota para ser tan pendeja«, señaló la actriz sobre Barriga.

Sobre esto Maldonado complementó: «Bien vieja está, ya po, bien vieja está«.