Vesta Lugg critica medidas de Colo Colo por funa hacia Jordhy Thompson: «me parece inhumano»

Anoche se dio a conocer una nueva funa contra el jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson en la que su ex pareja lo acusó de agresiones físicas y psicológicas. Ante esto, Vesta Lugg realizó una fuerte crítica contra Colo Colo a través de sus redes sociales.

Hoy Colo Colo emitió un comunicado con respecto a las acusación contra el joven jugador en el que señala: «Frente a la acusación realizada en contra de nuestro jugador Jordhy Thompson, informamos lo siguiente: Colo Colo rechaza categóricamente todos los hechos de violencia contra la mujer«. Además, agregaron que fue separado del plantel y reintegrado a la Casa Alba.

El descargo de Vesta Lugg

Durante el día de hoy, la cantante publicó en su Instagram: «Me imagino que está situación con su jugador que abusó y violentó a su pareja es compleja de enfrentar. Las imágenes iniciales que salieron de la violencia hacia la mujer por parte del profesional que hoy cuenta con contrato del club fueron difíciles de mirar» partió señalando la artista.

«Me imagino que para la dirigencia, los hinchas y compañeros de equipo también fue difícil de digerir. Me imagino que también lo enfrentaron como mejor pudieron y que hay un montón de información con la que yo no cuento» añadió Lugg.

«Como humano, como mujer, como una persona que le importa tremendamente ver un mundo donde nadie se sienta capaz de violentar, agredir y posiblemente llegar a matar a una mujer ‘porque puede’, separar del plantel y volver a integrarlo porque los ‘especialistas dicen que eso es lo que necesita para su recuperación’ para dejar de violentar, me parece inhumano, incorrecto y un ejemplo erróneo a todos los miles de jóvenes que se desviven por su hermoso deporte y su equipo que les mueve el alma» mencionó la cantante.

Lugg explicó que lamenta que le tenga que pasar algo «peor» a la ex pareja del jugador para que recién se tomen en serio las agresiones.

La cantante también publicó una imagen de la funa y escribió un mensaje para la víctima: «Te creo y estoy contigo». Además, le señaló al club que con las medidas que han tomado «no es suficiente».