«Quién fuera Marcianeke»: Ignacia Michelson enciende las redes con sensuales postales en traje de baño

Tal como te hemos dicho en más de una ocasión, Ignacia Michelson no sólo brilla por aspectos relacionados a su pololeo con Marcianeke, sino que también con luz propia en su cuenta de Instagram.

Ese detalle se pudo observar con más fuerza que nunca durante las últimas jornadas, cuando la chiquilla se lució al subir una fotitos en traje de baño.

Los registros de Ignacia Michelson que encendieron las redes

Fue hace un par de días cuando la modelo chilena posó de frente y de forma coqueta con un conjunto totalmente oscuro. «Que tus vínculos siempre estén a la altura del amor que te tienes @lamichelson11», señaló en esa instancia la chiquilla.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Ignacia Michelson volvió a subir una candente postal que no dejó indiferente a nadie. «You will shine (vas a brillar)», escribió la ex chica reality en una destapada fotito muy similar a la anterior.

Estos registros provocaron decenas de piropos la chiquilla, que claramente encantó a todos los cibernautas que visitan su cuenta con más de dos millones de seguidores.

«Hermosa 😘😘😘»; «Eres encantadora 😍💎♥️🌹✨»; «Espectacular y muy sensual señorita Nacha ❤️»; «Quién fuera marcianeke»; «Mi amor 🤤🤤🍑»; «Tupenda 🔥»; «Come bien mi rey marciano», fueron solo algunos de los comentarios en el perfil de Ignacia Michelson.

El próximo gran evento de la modelo

En su rol como DJ, Ignacia Michelson dirá presente en la «Fiesta Illuminati» de Kidd Tetoon. El artista urbano nacional realizará su gran regreso a los escenario en Club Chocolate el próximo viernes 5 de mayo en Club Chocolate (Ernesto Pinto Lagarrigue #192, Barrio Bellavista) de Santiago.

Esta instancia también contará con los shows de DJ Rocka, DJ Gio Michenzo y grupo La Secta, además del estreno oficial del nuevo tema de Kidd Tetoon llamado «Olvido».