Noche de terror: balaceras en Calama provocaron dos muertes y al menos seis personas heridas

En la noche de este martes se llevaron a cabo una serie de hechos criminales en la ciudad de Calama (Región de Antofagasta).

Estos comenzaron cuando un grupo de antisociales en un auto blanco disparó en contra de la 1º Comisaría de Calama, lo que culminó con un hombre y una mujer herida. Ambos fueron llevados al Hospital Carlos Cisternas para ser atendidos según consignó ADN.

Al rato los delincuentes se dirigieron al terminal de buses y balearon a un grupo de personas. Este nuevo hecho delictual provocó la muerte de un individuo. Además, otros cuatro fueron heridos.

Debido a esto, Carabineros comenzó una persecución en contra de los autores de los ataques. Esto terminó con una nueva balacera y con la muerte de uno de los delincuentes, el que fue abatido por las fuerzas policiales.

Balaceras provocaron la suspensión de clases en toda la ciudad

Debido a los violentos hechos ocurridos durante la noche en la ciudad, la mañana de hoy el alcalde, Eliecer Chamorro confirmó la suspensión de clases en Calama a través de su Twitter: «Confirmado, mañana no habrá clases, según lo acordado con Seremi de Educación«.

Además, a través de un video publicado en la redes sociales de la Municipalidad, el alcalde señaló «Si hay un padre o una mamá que tiene a su hijo en una escuela y por todo lo que está pasando, no lo quiere mandar a la escuela, no lo haga. Yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela mañana, no lo voy a hacer«.

Además, aseguró que los establecimientos estarán cumpliendo con el servicio de alimentación normalidad. «Van a estar abiertas las colaciones, los desayunos y los almuerzos como corresponde«, mencionó.

por otro lado, Chamorro agregó: «Esta situación es grave. Si normalizamos esto como si nada, estamos mal y ahí es el delincuente que está ganando».