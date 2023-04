Estas serían las penas que arriesga Cris MJ por porte de armas

Durante esta semana, el artista urbano Cris MJ ha dado mucho de que hablar por mostrar un arma en un live de Instagram.

La situación se dio luego de que un empresario señalara que hizo el peor negocio de su vida, ya que aseguró que contrató por 30 millones al interprete de Una Noche en Medellín para un evento en Iquique, el cual no logró vender todas las entradas.

Ante las baja ventas, el productor señaló que el cantante «no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir. Les pido perdón a todos los q compraron entradas al precio real, pero tuve q regalar porque si no el niño no saldría a cantar«.

Luego Cris MJ respondió a través de sus redes sociales con insultos y un arma en mano. «No saben ninguna wea, andan hablando puras weas, giles cul… Que agradezcan que les hice el evento cul…, si no me hubiera ido pa’ España hace cualquier día» mencionó en un live.

Debido a esto, la Fiscalía de Tarapacá abrió una investigación por amenazas y un posible porte ilegal de armas. Posteriormente, el cantante tuvo que declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI), quienes le incautaron el arma exhibida en redes sociales.

Esta sería una pistola de airsoft, réplica del modelo Glock 19, que lanza balines plásticos según informó la la Fiscalía de Tarapacá en su Twitter.

Fiscal afirma que Cris Mj arriesga hasta 10 de cárcel por porte de armas

En conversación con LUN, Eduardo Ríos, fiscal jefe de Iquique habló sobre el arma del cantante: «Hay que verificar si se trata de un arma adaptada para disparar».

Además, explicó: «Si se encuentra adaptada para disparar, la ley lo sanciona y este joven sería imputado«.

En ese sentido mencionó: «Las penas van de tres años y un día a 10 años y un día de prisión, dependiendo si hay agravantes o atenuantes«.