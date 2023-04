Marcianeke e Ignacia Michelson: ¿cuál es la diferencia de edad del mediático pololeo?

Marcianeke e Ignacia Michelson son una de las parejas del momento. Día a día los podemos ver a través de sus redes sociales sus divertidos anécdotas y muestras de cariños.

Cabe recordar que el poleo de estos jóvenes lo confirmó hace aproximadamente un mes Ignacia Michelson en una entrevista con LUN. Después de meses de asegurar que solamente eran «amigovios».

«Mati me dijo ‘oye Nacha, estoy aburrido de que andemos leseando así, ¿no quieres pololear conmigo?’ Le dije que sí, obvio. Desde ahí no nos hemos separado. Él vive en mi departamento y tiene la ropa acá» señaló en aquella ocasión la ex chica reality.

Una de las cosas que llama la atención de esta mediática pareja es la diferencia de edad que tienen.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Marcianeke e Ignacia Michelson?

Fue hace un tiempo, a través de un live en su Instagram que la DJ habló sobre la diferencia de edad que tiene con el cantante urbano. «Yo tengo 28, él tiene 21, siete años de diferencia es harto para mí fue un tema» explicó.

También mencionó la razón para formalizar su relación con alguien menor. «Al final mi misma mamá me dijo ‘Wey tienes que estar con la persona que te hace feliz’. Y él me hace feliz».

Además, hace un tiempo la ex chica reality, en conversaciones con LUN señaló: «Yo soy mayor que él, sé un poco más de la vida. Le voy diciendo mi perspectiva y cómo llevar las cosas. Creo que le ha servido»

«Siento que él ha tomado mis consejos y conectado súper bien. No puedo decir más porque él también me hace súper bien y sumamente feliz. Es algo para los dos lados» agregó.

Cabe destacar que durante el último tiempo Marcianeke se encuentra realizando cambios en su vida. Esto se puede apreciar a través de sus redes sociales donde el artista frecuentemente sube fotos y videos haciendo ejercicio. Además, hace un tiempo fue aplaudido tras rechazar una bolsa con sustancias ilícitas que le lazaron desde el publico en uno de sus shows.