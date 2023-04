Mario Velasco cuenta la firma tras su pelea con Mauricio Israel

Durante este lunes, en un nuevo capítulo del programa «Sígueme y te Sigo«, Mauricio Israel generó polémica tras mandarle un fuerte mensaje a Mario Velasco.

En esta instancia, Israel volvió a criticar a Mauricio Velasco por el caso de las «Arañitas VIP» que protagonizó cuando estaba en «Yingo«, donde se dio a conocer que el animador mantenía más de una relación al mismo tiempo.

«Lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona» señaló en aquella ocasión el comentarista deportivo. Además, añadió: «Tú no puedes jugar con los sentimientos de las personas (…) así que no me vengan a decir que es una buena persona«.

La conversación entre Israel y el «anfibio»

A pesar de las fuertes declaraciones que ha emitido el panelista en contra de Velasco, los rostros de televisión aseguraron que ya resolvieron su problema.

En esta ocasión fue Mario Velasco quien en «Zona de Estrellas» se refirió a la polémica. «Yo me junté con él, lo llamé y le dije ‘Mauricio, me gustaría hablar contigo. Me parece que cualquier diferencia que nosotros tengamos la vamos a solucionar de mejor manera, cara a cara, y no mandándonos recados a través de la prensa» señaló el conductor según consigna Mira Lo Que Hizo.

Además, aclaró: «Logramos solucionar nuestras diferencias. Me encontré con una persona distinta a lo que yo pensaba, pero no voy a hablar más de lo que pasó porque no corresponde al acuerdo que nosotros llegamos en ese momento».

De esta forma, se espera que no siga la polémica entre el conductor de «Zona de Estrellas» y Mauricio Israel.

De hecho, este último también se refirió a esta conversación durante la semana en Sígueme y te Sigo, donde mencionó: «Mario Velasco eres un caballero, muy educado, te agradezco mucho la conversación que tuvimos en la mañana y espero que te siga yendo tan bien como hasta ahora«.