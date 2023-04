«Me siento en una soledad espantosa»: el desolador relato de Adriana Barrientos tras ser internada

Adriana Barrientos preocupó a sus fieles seguidores durante la última jornada, después de subir registros desde la Clínica Alemana de Santiago, lugar al que llegó con síntomas como fiebre, dolor en su pecho y tos.

En tal sentido, todavía no se conoce algún tipo de diagnóstico claro sobre lo que está afectando la salud de la «leona». Es por esa razón que la modelo chilena tuvo que volver al establecimiento médico tras volver a presentar los mismos síntomas, donde descartaron que la chiquilla se había contagiado de Covid-19.

Revisa a continuación una de las historias que subió la chiquilla:

Adriana Barrientos y su duro momento personal

Sin lugar a dudas, la panelista de Zona de Estrellas no lo está pasando bien. Así lo confirmó en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), pues a través de este diálogo entregó más detalles de lo que ha estado viviendo durante el último día.

«Me sentía muy mal, me dejaron con medicamentos y en la madrugada me devolví a mi casa», contó Adriana Barrientos, junto con indicar que se ha sentido más sola que nunca durante su delicado estado de salud.

«Quiero que me dejen internada acá porque yo no puedo manejar esto. Yo vivo sola, no tengo quién me compre los medicamentos que me faltan. Intenté comprar medicamentos a través de las apps y no pude. No tengo quién me atienda», continuó diciendo la «leona» al medio antes mencionado.

De igual manera, la panelista farandulera aseguró que no lo está pasando bien estando soltera, ya que desde hace seis años que no cuenta con una pareja estable. «Extraño tener pololo en estos momentos, siempre, todos los días, me siento sola», expresó Adriana Barrientos.

El desahogo de la «leona»

«No es lo mismo tener amigos o amigas con tener pareja. No me siento nada de acompañada, qué quieres que te diga. Hoy necesitaba un remedio que era para calmar un poco la tos que me recomendaron anoche a la 1 de la mañana, lo necesitaba urgente para estar más estable y no tan mareada… y no lo conseguí porque no tenía a nadie cerca», relató la panelista de Zona de Estrellas.

Pero no todo ha sido negativo, ya que Adriana Barrientos también señaló que ha recibido apoyo, sin embargo, pero no es de parte de una pareja lo que ella desea actualmente.

«Todo el círculo que me conoce me ha mandado mensajes de cariño, lo que estoy diciendo es que no tengo una pareja y me siento en una soledad espantosa. No se pueden comparar a los compañeros de pega, a tus colegas, con una pareja», explicó la modelo chilena.

Estas declaraciones fueron confirmadas por la misma Adriana Barrientos al subir una historia en su perfil de Instagram, donde compartió la publicación de Instagram de una cuenta apunta a su signo zodiacal.

«Si ahora que estoy enferma me doy cuenta de lo importante que sería tener una pareja, hoy no le importo a nadie. Por suerte hay unos pocos amigos y mi perrita. La vida está hecha para estar de a dos!!», confesó Adriana Barrientos.