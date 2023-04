«Mi despido fue apresurado»: la crítica reflexión de Paulina de Allende-Salazar tras su polémica salida de Mega

Tras su polémico despido de Mega, en conversación con revista Sábado, de El Mercurio que Paulina de Allende-Salazar se desahogó y señaló su descontento con la decisión tomada por el canal.

Sobre el comunicado que emitió el canal en el matinal de Mucho Gusto la periodista señaló: «Cómo vas a publicar un comunicado de prensa sin oírme y en el que solo se menciona mi error. Está bien, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo porque claramente cometí un error y pedí disculpas altiro, pero que no pusieran una palabra sobre la relevancia del derecho a informar, por ejemplo”, expresó».

«Creo que fue una decisión no lo suficientemente reflexionada. Está bien que hayan puesto el punto en un error cometido por mí, pero que no pensaran en la relevancia de lo que estamos viviendo, no lo sé, tal vez no lo vieron, tal vez no está internalizado», agregó en dicha entrevista.

La opinión de Paulina de Allende-Salazar sobre su despido

La comunicadora indicó: «Mi despido fue apresurado e irreflexivo. Una empresa privada puede hacer lo que quiera. Son libres de decidir. Pero más allá de eso, me parece una mala señal para el ejercicio de la democracia. Una mala señal para el periodismo, para la imagen de un medio de comunicación, que su gente sienta que, si cometen un error, porque esa es la causal que ellos han esgrimido, los van a despedir”.

Sobre el veto que sufrió por parte del General de Carabineros, Alex Chaván expresó: «Lo que debería haber dicho (el general) a mí o cualquier otro periodista era decir ‘esas palabras no se ocupan’, y el periodista le hubiera contestado ‘sí, perdón’. Pero jamás vetar a la prensa«.

Además, Paulina de Allende-Salazar mencionó: «En este país, con este nivel de crispación, no es baladí que los periodistas tengan miedo de informar o de equivocarse. Lo importante es corregirse. Y lo grave, para todos nosotros, es censurarlos».