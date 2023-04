Participante de Aquí se baila sobre su coqueto destape: «Si a uno le gusta su cuerpo, hay que compartirlo»

La noche de este lunes estará marcada por un nuevo capítulo de Aquí se baila, donde varios participantes lucharán por no llegar a la peligrosa zona de eliminación.

Uno de ellos será Hernan Contreras quien junto a su pareja, Fran Zepeda, interpretarán el tema principal de la película «Footloose». Pero no todo se quedará en el ambito de la presentación, ya que el actor será interrogado por Sergio Lagos.

La osada respuesta del actor en el programa de Canal 13

El animador del programa de baile de Canal 13 «exhibirá» al actor, ya que Sergio Lagos releverá que Hernán Contreras se pasea con poca ropa en el camarín. Todo esto antes de las grabaciones y para deleite de sus compañeros y del equipo de producción.

«El nudismo se me da, parece. Si a uno le gusta su cuerpo, hay que compartirlo. Hay que ser generoso», señalará el ex Pacto de Sangre después de ver las imágenes.

Recordemos que fue en septiembre de 2022 cuando Hernán Contreras se atrevió y se la jugó con una osada sesión para Revista Sarah. «No me cuesta desnudarme porque lo entiendo como parte de la pega, tengo que estar dispuesto a hacerlo y no me molesta, pero no tiene que ver con una seguridad del cuerpo, voy no más», confesó al medio antes mencionado.

Su participación en el espacio de baile

Además, Hernán Contreras también se referirá a cómo en el programa durante su estadía. «Lo estoy pasando muy bien. Falta afinar técnica y todo, pero hace mucho tiempo que no estaba tan feliz», señalará el exvillano de la serie «Helga y Flora».

Por su parte, a su compañera se le preguntará si, dada la evidente cercanía entre ambos, se ha originado algún tipo de romance, a lo que ella dirá que no. «Somos buenos intérpretes. Somos buenos compañeros y lo pasamos bien juntos», asegurará Fran Zepeda.