¡A votar!: Daniel Fuenzalida y la Central Radioactiva son nominados al Copihue de Oro 2023

¡Estamos de fiesta! Ya que un integrante de la 92.5 está nominado por partida doble en la nueva edición de los Copihues de Oro.

En su versión 2023, siendo esta la número 18, nuestro querido Daniel Fuenzalida y su programa en la 92.5 junto a Juako Lee aparecen entre lo más destacado del último año.

En primer lugar, podemos ver a la Central Radioactiva dentró de los cinco nominados a «Programa radial del año». Mientras que en la categoría de «Rey Pop» se encuentra nuestro querido Daniel Fuenzalida.

«El ex «Huevo» es todo un clásico de la televisión nacional, y durante el pasado año no hizo más que confirmarlo. En Me Late y su programa en Radio Activa (Central Radioactiva) dejó nuevamente en claro que no hay muchos otros con su carisma y simpatía en pantalla, y son sus principales argumentos para quedarse con la corona», señalaron desde La Cuarta tras anunciar las dos nominaciones de nuestro querido «Huevito».

Puedes votar por nuestro querido Daniel Fuenzalida y el mejor programa de la mañana en el siguiente enlace: pincha aquí.

Otros destacados nominados en el Copihue de Oro 2023

Cabe destacar que no solo nuestro querido locutor de la 92.5 está nominado al Copihue de Oro 2023. Por ejemplo, en la misma categoría de la Central RadioActiva también se encuentran programas de radios hermanas como «Pongámonos Serios» (Los 40), «La Mañana de Pablo Aguilera» (Radio Pudahuel) y «La Mañana de la Corazón» (Radio Corazón).

En otras categorías también podemos ver a «Los Tenores» de Radio ADN como «Programa deportivo del año (radio y televisión)». Asimismo, no podemos olvidar a las «Expertas en Nada» de Podium Podcast Chile nominadas al «Podcast del año», y José Antonio Neme, locutor de «Aló, Pudahuel» quien está nominado a «Animador del año» por su trabajo en Mega.

Puedes votar por estos últimos en sus respectivas categorías, sin olvidar a nuestro querido Huevito y la Central Radioactiva.