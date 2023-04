La polémica respuesta de Cris MJ por fallido show en Iquique: «Agradezcan que les hice el evento cul…»

Cris MJ volvió al ojo de la polémica después de una transmisión en vivo realizada el pasado domingo, en la que respondió a las críticas por un show en Iquique.

Lo más grave de toda la situación fue que el intérprete de «Una Noche de Medellín» apareció con un arma en su mano, lo que sin duda provocó una serie de reacciones en redes sociales.

La respuesta de Cris MJ

«No saben ninguna wea, andan hablando puras weas, giles cul… Que agradezcan que les hice el evento cul…, si no me hubiera ido pa’ España hace cualquier día”, aseguró Cris MJ, quien de forma inesperada sacó un arma y con ella apuntó a la cámara.

Esta acción hizo que «el más que suena» se tomara las tendencias de Twitter con más de seis mil menciones, que en su mayoría fue solo cuestionamientos para el artista urbano.

«El peor negocio de mi vida»

El show de Cris MJ en Iquique fue el pasado viernes 14 de abril en Casa del deportista. Esta presentación fue organizada y promocionada por un hombre llamado Francisco Lincheo Torrejon, quien realizó un potente descargo en su cuenta de Facebook tras el fracaso del concierto.

«Amigos míos, contarles que me fue súper mal. Pero siempre con la frente en alto y el dinero es solo dinero», confesó el hombre a las 20:00 horas del pasado viernes, antes de que se generara toda la controversia con Cris MJ.

Pero el tema no quedó así, ya que el sujeto relató una situación que habría vivido con la voz de «Paz Mental».

«El peor negocio de mi vida. El cantante Cris Mj me cobró $30 millones, le pague $17 millones y un cheque de $13 millones. Fui con mi socio a rogarle q se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo», comenzó diciendo Francisco Lincheo.

La fallida negociación con el cantante

«Le dijimos q en venta de entradas no pasamos los $9 millones y nada, no queria salir a cantar y me obligó a regalar entradas porq si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir. Les pido perdon a todos los q compraron entradas al precio real, pero tuve q regalar porq si no el niño no saldría a cantar y eso para mi hubiera sido peor ya que q me demandarían por todos lados», continuó relatando el sujeto.

Además, el hombre también relató que en viático de Cris MJ y su equipo gastó $23 millones adicionales. «A mi gente de iquique les pagaré a todos esta semana y muchas gracias a todos por bajarse honorarios, se dieron cuenta q fracasé y fueron conscientes. Esta semana sacare otro crédito para cumplir con todos. Estoy destrozado, pero son aprendizajes de la vida y se que Dios me triplicará lo perdido», remató el sujeto, junto con agradecer todo el apoyo recibido.