«El chiste de Pailita no me gustó»: Fabrizio Copano revela extraño encuentro con Gonzalo Valenzuela tras su rutina en Viña 2023

Fabrizio Copano usó su cuenta de YouTube para reaccionar a su exitosa rutina en Viña 2023, dejando alguna que otra revelación de su nuevo paso por la Quinta Vergara.

En ese sentido, uno de los momentos en los que más se detuvo para recordar cosas fue su interacción con los famosillos de la pantalla chica nacional. Entre ellos, José Luis Repenning y por supuesto, Gonzalo Valenzuela.

Recordemos que Fabrizio Copano, tal como lo hizo Pamela Leiva en la primera noche festivalera, también besó en la boca a Gonzalo Valenzuela. Pero eso no fue lo único que quedó para el recuerdo del comediante, ya que el ex Club de la comedia repasó su chiste que salpicó a Belén Mora y también una inédita historia con «El Manguera».

¿No le gustó el chiste de la ensalada?

El triunfador de Viña 2023 aclaró que el chiste de su colega lo hizo después de ver el mensaje de apoyo de Toto Acuña a Belén Mora, y en esa misma línea, recordó algo que ocurrió más tarde esa noche.

«Y luego cuando vino el momento del chiste que Gonzalo (Valenzuela) no actúa tan bien o que la gente dice que no actúa tan bien, luego esa noche yo me encontré con él», partió diciendo Fabrizio Copano sobre el encuentro con el actor en una celebración tras la quinta noche del certamen viñamarino.

«De repente llega Gonzalo Valenzuela… Me felicitó de una manera extraña, puede ser que las copas a esa hora porque debieron ser las cuatro de la mañana. Me dijo: ‘wena’ y me pegó acá, fuerte (en su pecho)», continuó diciendo el comediante.

Junto con lo anterior, Fabrizio Copano contó que el actor lo felicitó por su rutina, además de recordar la talla que le tiró en la Quinta Vergara. «Weón te fue la raja, te felicito, pero igual me weaste y todo», habría dicho el intérprete nacional. «Dije que erai’ buen actor», acotó Copano quien recibió como respuesta un «no soy weón» por parte de Gonzalo Valenzuela.

Defendió al artista urbano

Pero el jurado de Viña 2023 no solo le habría recriminado el chiste de «la ensalada» a Fabrizio Copano, incluso le cuestionó una de sus tallas relacionada con un artista urbano chileno.

«Igual ojo con las cosas que decí’ porque el chiste de Pailita no me gustó, porque hay una ‘personita’ que se puede sentir dañada…», desclasificó el ex Club de la comedia asegurando que muchas veces dijo la palabra «personita».

«Y eso fue la conversación ‘manguerus’, así que le mandamos un caluroso saludo desde acá, da lo mismo», remató Fabrizio Copano en su canal de YouTube.

Recordemos que Gonzalo Valenzuela también habló de algo similar, pero con alcances distintos en conversación con The Clinic.

Revisa el momento a continuación (19:00 – 23:00):