Pedro Pascal: ¿cuál es el gran patrimonio del actor chileno a sus 48 años?

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido solamente como «Pedro Pascal» está pasando por un momento más que increíble en su carrera como actor.

El intérprete chileno-estadounidense cumplió 48 años este 2 de abril de 2923, tiempo de vida en el que ha acumulado un gran patrimonio económico. El mismo que ha crecido de la mano del éxito de sus proyectos en el último tiempo.

¿Cuál es la gran fortuna que posee Pedro Pascal en la actualidad?

El actor nacional cuenta con una vasta trayectoria tanto en series como películas. Esta comenzó a consagrarse de forma notable desde 2015, cuando comenzó a interpretar a Javier Peña en Narcos, la serie de Netflix.

Los papeles protagónicos no se detuvieron ahí, ya que Pedro Pascal saltó a una nueva plataforma de streaming. Ahí fue cuando tomó el papel de El Mandaloriano de la serie de Disney Plus, «The Mandalorian», la misma que se ha extendido desde 2019 hasta la actualidad.

Asimismo, cabe destacar que Pedro Pascal tuvo apariciones en series como «Game Of Thrones» y «The Mentalist». Aunque este éxito en la pantalla chica no quedó solo en las producciones anteriores, ya que el intérprete chileno se sumó a la serie «The Last Of Us» de HBO MAX, actuando como Joel Miller.

Incluso, Pedro Pascal también fue anfitrión en un capítulo de la temporada 48 del programa gringo, «Saturday Night Live», que además tuvo como número musical a Coldplay, quienes le dedicaron «Fix You» al actor y a fallecida madre, Verónica.

Todo este progreso laboral claramente no ha sido en vano, ya que el «papucho» de Chile y Hollywood acumuló un gran patrimonio en la actualidad. Así lo consignó AS, quienes revelaron que la gran fortuna de Pedro Pascal llega a la cifra neta de 10 millones de dólares, según reveló el sitio web Celebrity Net Worth que se especializa en las fortunas de los famosos.