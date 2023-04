pH-1 cierra su gira mundial en Chile: ¿cuándo y dónde comprar entradas?

Después de una exitosa gira que tuvo más de 30 fechas alrededor del mundo, pH-1 debutará en Latinoamérica con una serie de fechas que incluyen a México, Brasil y Santiago de Chile.

La cita del artista surcoreano con sus fans nacionales será el próximo 24 de mayo en el Teatro Caupolicán, donde el cantante deleiterá a los asistentes con lo mejor de su música con el mejor R&B y hip hop coreano.

Este es un concierto probado por cuatro continentes que logra repasar una bulliciosa carrera, desde sus epés iniciales hasta los últimos featurings éxitos de reproducción en plataformas de streaming, justo en el punto en el que se termina de consolidar en la lista A de exponentes del género a nivel mundial, con la participación en el podcast Get Real, premiado por Apple Podcast en su categoría Top Music y Best Listens.

¿Cuándo comienza la venta de tickets y en qué modalidades se puede comprar?

Las entradas estarán a la venta desde el viernes 7 de abril a las 11:00 horas, mediante sistema Puntoticket. La compra con modalidad presencial se realizará en la Tienda Vinilos Por Mayor ubicada en Las Urbinas 31, local 40, Providencia.

¿Quién es pH-1?

Con una carrera cargada de sencillos, bandas sonoras, colaboraciones de la talla de Jay Park, Simon Dominic, Gray y Sik-K, cortas duración y dos celebrados largos, «Halo» (2019) y «But for Now Leave Me Alone» (2022), el artista es parte del sello angular del rap en Asia: H1ghr Music, fundado por Jay Park y Cha Cha Malone.

Destacado por medios como NME.com y Vanityteen, el cantante alcanzó aún más popularidad durante el 2018 con su aparición en el programa de batallas «Show Me the Money 777», y hoy es referente como coach de rap en el reality más votado del continente, Boys Planet. Además, actualmente cuenta con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify.