«Vio una sirena y apretó cachete»: Mario Velasco suelta información inédita del caso Arañitas Vip

Mario Velasco volvió a dejar en llamas a farandulandia, después de revivir a las «Arañitas Vip» con información inédita del polémico caso que remeció al mundillo del espectáculo chileno en 2010.

Resulta que el «anfibio» se fue de tarro en un capítulo de Zona de Estrellas al revelar que hubo otra famosillas involucrada en la situación y que «apretó cachete» apenas vio que la policía se acerca a ña casa de Mario Velasco.

La desconocida famosilla que formó parte de las Arañitas Vip

«¿Cuento algo que nunca he contado?», soltó Mario Velasco en el programa farandulero, previo a contar lo que ocurrió con ni más ni menos que con la bailarina, Vale Roth.

«En el caso arañitas, ¿ustedes saben quién fue la que las sentó y les dijo: ‘Miren muéstrense los mensajes, yo las voy a llevar a la casa?'», continuó diciendo el conductor de Zona de Estrellas.

Asimismo, según pudo rescatar La Cuarta sobre el cahuín, Mario Velasco también dijo: «la Vale (Roth) estaba en mi casa ese día, estaba y apretó cachete», agregó sobre el tremendo cahuín que se sacó en el programa de Zona Latina.

En ese contexto, el «anfibio» confirmó que Vale Roth fue quien soltó la papita de la infidelidad del ex Yingo. Eso provocó que las tres mujeres decidieran enfrentar a Mario Velasco, aunque la ex gimnasta decidió no escalar al departamento del animador para sorprenderlo.

«Lo divertido es que ella estuvo abajo en mi casa ese día, y vio una sirena y apretó cachete», aseguró el conductor de Zona de Estrellas sobre el mismo caso que Maite Orsini le pidió no hablar más hace un tiempo.

Recordemos que la actual diputada y Caro Mestrovic fueron formalizadas por violación de morada. Esto ya que la parlamentaria se equivocó de departamento y entró al hogar de un vecino del «anfibio».